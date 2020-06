Automobilismo acrobatico ad Aprilia con lo Stunt Drivers Team Rossi

Arriva ad Aprilia lo spettacolo mozzafiato di corse, balzi mirabolanti e acrobazie fatte su due e quattro ruote: dal 26 al 28 giugno presso l’area di via Vespasiano (dietro Bricofer) si terrà lo Stuntman Show dello Stunt Drivers Team Rossi.

I piloti e stuntman del Team Rossi, talentuosi e spericolati faranno fare evoluzioni incredibili a oltre 18 mezzi tra maggiolini, velocissimi drugster, camion in impennata, trattori e ancora parcheggi acrobatici, derapate, drifting, auto su due ruote e tutta una serie di manovre dell’automobilismo acrobatico.

Protagonista col team Rossi, il campione europeo Roby Rossi e la mascotte dello spettacolo il gigantesco Monster Truck di 1000 cavalli di potenza.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure anti COVID-19, gli ingressi saranno contingentati e il pubblico, che dovrà indossare le mascherine, sarà posizionato sugli spalti in modo da rispettare le distanze di sicurezza. Per assistere agli spettacoli è fortemente consigliata la prenotazione del posto chiamando il numero 348-0331371.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 26 e sabato 27 alle ore 21.00 e domenica 28 doppio spettacolo alle ore 18.00 e alle ore 21.00 presso l'area in via Vespasiano ad Aprilia.

