Sul Lago Dorato al Teatro Europa

Nel giorno di San Valentino arriva al Teatro Europa di Aprilia una commedia sentimentale e divertente che mette a confronto tre generazioni: Sul Lago Dorato.

Dal testo di Ernest Thompson, adattato per questo spettacolo da Mario Scaletta, è stata tratta una trasposizione cinematografica nel 1981 che ha visto protagonisti due grandi attori: Henry Fonda, Katarine Hepburn (che vinsero entrambi l’oscar per questo film) e una giovane Jane Fonda.

Lo spettacolo racconta di un professore in pensione, interpretato da Gianfranco D’Angelo, che invita la famiglia nella sua villa nel New England per il suo 80° compleanno. Il gap generazione tra lui e il giovane nipote si farà sentire in scene divertentissime e piene di emozioni contrastanti che racconteranno la nascita di un sincero e profondo rapporto nonno-nipote. Nel mezzo tutta una famiglia che contribuisce ad animare le situazioni.

La commedia, diretta da Diego Ruiz, vedrà protagonisti accanto a Gianfranco D’Angelo, Nicola Paduano, Giuseppe Agnelli, Fiordaliso e Barbara Bouchet.

L’appuntamento

È per venerdì 14 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 06.97650344 - 335.8059019. I biglietti sono acquistabili anche online tramite il circuito Ciaotickets.

