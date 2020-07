Sulle Orme dei Templari a San Felice Circeo

Un territorio come la provincia pontina così ricco di storia e di bellezze naturali è tutto da scoprire e la Pro Loco di San Felice Circeo sta organizzando in questo periodo una serie di visite guidate per conoscere meglio la vita dei nostri predecessori, e i luoghi nei quali spesso ci troviamo a passeggiare.

In programma per sabato 18 luglio la visita guidata Sulle Orme dei Templari: guide esperte accompagneranno il pubblico in una passeggiata di circa due ore alla Torre dei Templari che campeggia nel cuore del centro storico di San Felice Circeo. Un luogo antico nel quale i cavalieri templari arrivarono nel 1240 per difendere la Torre e lasciando tracce indelebili della loro permanenza.

La visita guidata si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19: i posti sono limitati, sarà garantita la distanza di sicurezza ma è obbligatorio l’uso di mascherina.

Per partecipazione occorre prenotare chiamando i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviando una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.

L’appuntamento

È per sabato 18 luglio alle ore 18.00 in piazza Lanzuisi.