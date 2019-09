Cisterna delle Meraviglie: il primo itinerario è "Sulle Orme di Alessandro III"

Ha inizio domenica 22 settembre la rassegna Cisterna delle Meraviglie, un evento di promozione turistica alla scoperta delle bellezze cisternesi promosso e coordinato dal Comune di Cisterna di Latina con il patrocinio della Regione Lazio e in collaborazione con varie associazioni operanti a livello locale.

Sei saranno gli itinerari attraverso i quali conoscere Cisterna e vivere appieno paesaggio, natura, storia e cultura del comune pontino.

Sulle orme di Alessandro III

Domenica avrà luogo il primo itinerario “Sulle Orme di Papa Alessandro III”: si partirà alle ore 7.00 da Palazzo Caetani e seguendo un percorso storico-naturalistico di circa 18 km attraverserà il Bosco di San Biagio, conosciuto anche come Il Filetto, e una serie di stradine secondarie fino a giungere a Ninfa, ove si assisterà ad una suggestiva rievocazione storica in costume, curata dalle associazioni MOB, Musica e Pensiero e Pro Loco presso le rovine della Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Per chi vorrà, raggiungendo un numero minimo di partecipanti, si potrà effettuare al costo di 12 euro una visita guidata al Giardino di Ninfa. Sarà possibile raggiungere il luogo della rievocazione storica che si terrà alle 13.30 anche con i propri mezzi.

La vicenda di Papa Alessandro III a Ninfa

La rievocazione storica ripercorrerà il cammino del Cardinale Bandinelli fece da Cisterna a Ninfa per essere incoronato Papa Alessandro III. L’episodio risale al 1159 quando imperversata la lotta tra Impero e Papato. L’imperatore Federico Barbarossa voleva avere voce in capitolo sull’elezione dei papi e alla morte di papa Adriano IV il collegio cardinalizio che aveva appena eletto Papa il Cardinale Bandinelli fu contrastato dall’azione di alcuni cardinali filo imperiali che volevano opporgli il cardinale Ottaviano Monticelli. Bandinelli fu costetto a fuggire da Roma, fu accolto a Cisterna da Oddone Frangipane e condotto a Ninfa, allora fiorente cittadina, per essere incoronato papa nella Chiesa di S. Maria Maggiore di cui oggi rimangono alcuni suggestivi ruderi nello splendido Giardino di Ninfa. Federico Barbarossa per vendicarsi dell’affronto subito distrusse a ferro e fuoco Ninfa nel 1171.

L’appuntamento

È dunque per domenica 22 settembre per partecipare occorre prenotare inviando una mail a cisternadellemeraviglie@comune.cisterna.latina.it, per informazioni è possibile contattare i numeri 340.1401299 - 329.3160144, recarsi presso lo sportello turistico di Palazzo Caetani (ore 10-12 e 17-19) o consultare la pagina facebook dedicata al Cisterna delle meraviglie.