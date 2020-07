Sulle Orme di Circe: una passeggiata guidata sul promontorio del Circeo

Chi è curioso di conoscere miti e leggente della propria terra? Quale modo migliore di una piacevole passeggiata nei luoghi che li hanno ispirati?

La Pro Loco di San Felice Circeo organizza per sabato 11 luglio Sulle Orme di Circe una passeggiata che dal centro storico, in piazza Lanzuisi, condurrà all’atrio della Casa di Circe in località Le Crocette.

Un percorso di trekking privo di difficoltà e in gran parte ombreggiato porterà alla scoperta di erbe e piante che popolano il promontorio di Circe e delle quali la celebre maga, protagonista di passi letterari, di miti e di leggende antiche, si serviva per i suoi filtri e misture magiche.

Dunque del sano movimento unito al racconto del territorio che partendo dai miti arriva all’illustrazione della macchia mediterranea tipica delle nostre zone.

Nel rispetto delle misure anti COVID-19 i posti saranno limitati e obbligatorio l’uso della mascherina. Per partecipare o riceve maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com .

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 luglio alle ore 8.00 in piazza Lanzuisi a San Felice Circeo, la passeggiata avrà una durata di circa 3 ore.

