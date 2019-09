A Priverno il Summer Show ’70 ’80 ’90

Una serata di festa che da spazio ai giovani talenti è quella che Priverno si appresta a ospitare: il Summer Show ’70, ’80, ’90.

Tre decenni con le loro atmosfere, la musica, i ritmi e i fatti più rilevanti saranno portati in scena da giovani talenti del canto, del ballo e della danza capitanati dal direttore artistico Filippo Venditti.

Uno spettacolo dal vivo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che non potrà non coinvolgere lo spettatore sia per i ricordi veicolati che per la bravura dei giovani artisti sul palco.

Ad esibirsi: Claudia Ciccateri, Luna dell’Unto, Cristina Giorgi, Maria Rosaria Iacovacci, Davide Bianchini, Maria Antonietta Monacelli, Floriana Monacelli, Martina Pasquali, Luca Ronci, Nicoletta Scarpinella, Pier Luca Salvatore, Rosanna Pasquarelli, Rossella Miccinilli, Sara Bussolino, Siria Folcarelli, Sofia Masocco, Sarah Palmisciano, Marika Vellucci, Marika Capodilupo, William Idiotesi, Angelica Albanese, Sara Nerone e Giorgia Celani.

L’appuntamento

È per sabato 7 settembre alle ore 21.00 in piazza Giovanni XXIII a Priverno.