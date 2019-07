Sunset Jazz Festival: a Sabaudia la VI edizione con tre concerti al chiaro di luna

Torna per la sua sesta edizione il Sunset Jazz Festival: la rassegna musicale che coniuga la buona musica con gli splendidi tramonti sul mare di Sabaudia.

Una manifestazione che di anno in anno cresce e aumenta il suo consenso, solo l’anno scorso i concerti presso gli stabilimenti balneari hanno contato 15mila spettatori, offrendo gratuitamente spettacoli di altissimo livello in location incantevoli.

Anche questa sesta edizione non sarà da meno: in quattordici giorni si potrà assistere a ben sedici concerti, cinque dei quali con ospiti internazionali, oltre 80 musicisti arriveranno a Sabaudia da tutta Italia e, novità di quest’anno, faranno parte della rassegna anche tre concerti con la luna piena per la versione Moonlight che si terranno a San Felice Circeo.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 12 a domenica 28 luglio alle ore 19.00 presso gli stabilimenti Saporetti, La Spiaggia, Lilandà, Le Streghe sul lungomare di Sabaudia e il 16, 17 e 18 luglio anche alle 21.30 presso Vigna la Corte a San Felice.

Il programma dei concerti:

Venerdì 12 luglio

La Spiaggia

Roberto D’Erme Quintet

Sabato 13 luglio

Lilandà

Vanessa Elly Out of Tune

Domenica 14 luglio

Le Streghe

Marianne Solivan Italian Quartet

Martedì 16 luglio

Vigna la Corte – San Felice Circeo

A.Di Cosimo Sinatra’s Mood

Mercoledì 17 luglio

Ore 19.00 Saporetti

Le Swingeresse

Ore 21.30 Vigna la Corte – San Felice Circeo

Mel Freire & Triology Ft.P.Recchia

Giovedì 18 luglio

Ore 19.00 Le Streghe

S.Boo & D. Imparato Comoverao Quartet

Ore 21.30 Vigna la Corte – San Felice Circeo

Les Chats Noirs US

Venerdì 19 luglio

La Spiaggia

Umberto Vitiello Batuque-Now

Sabato 20 luglio

Lilandà

Sara Corbò No Script

Domenica 21 luglio

La Spiaggia

Noreda Graves Band

Mercoledì 24 luglio

Le Streghe

Ciro Capone Quartet Canta Pino Daniele

Giovedì 25 luglio

Lilandà

Benny Benack III Italian Quartet

Venerdì 26 luglio

Saporetti

Nadia Basurto Quartet

Sabato 27 luglio

La Spiaggia

E.Bianchini Brasilian Qrt Ft.E.Palermo

Domenica 28 luglio

Saporetti

Lauren Henderson Quintet

