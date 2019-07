A Priverno la IV edizione di Svicolando: tre giorni per viaggiare nel tempo

Torna per la sua IV edizione Svicolando, la manifestazione che promuove e da occasione di vivere il centro storico di Priverno facendo un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di usi e costumi, di piatti tipici, il tutto all’insegna della cultura e del divertimento.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Priverno in collaborazione con ATCL - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio e altre Associazioni locali nell'ambito di Invasioni Creative un progetto che attraverso occasioni culturali, educative e sociali promuove il territorio.

Dunque dal 25 al 27 luglio Priverno torna indietro nel tempo con “Svicolando 2019 - Suoni, sapori e suggestioni, di ieri e di oggi”.

Priverno nel Medioevo

Si parte giovedì 25 con la serata dedicata al Medioevo: le chiese di San Giovanni Evangelista, di San Tommaso e di San Benedetto saranno aperte al pubblico e tra i vicoli del centro storico sfileranno musici e giullari protagonisti di passeggiate letterarie che racconteranno la vita tra il XI e XII secolo. Saranno inoltre allestiti dei laboratori di erbe officinali ai tempi del medioevo e sarà presentato il libro Priverno nel Medioevo di Edmondo Angelini, noto storico locale.

La Priverno rinascimentale

La serata di venerdì 26 luglio sarà dedicata al periodo rinascimentale, Piazza Giovanni XIII ospiterà un lauto banchetto con pietanze tipiche di quel periodo storico, arricchito di musiche e danze. Una rievocazione storica che si unisce alla degustazione delle tipicità per offrire ai visitatori una cena spettacolo a tema grazie alla collaborazione con l’Associazione Palio del Tributo e degli Sbandieratori di Priverno e di Cori.

Priverno e le espressioni artistiche contemporanee

La terza serata, quella di sabato 27 luglio sarà dedicata al mondo artistico di oggi con particolare attenzione ai progetti sviluppati all’interno dei processi di residenza attivati nei vicoli ed ai talenti artistici del territorio. Oltre ad una fitta programmazione di concerti e di interventi di teatro di strada, danza urbana e street music, grazie alle Invasioni Creative, la quarta edizione di Svicolando porterà in scena una programmazione che vedrà alternarsi artisti del territorio ad artisti di livello nazionale. In particolare in Piazza Trieste si alterneranno i Marlon Banda con un concerto-varietà esilarante, la compagnia di nuovo circo Madame Rebinée con Il Giro della Piazza: una commedia circense che celebra l’impegno sportivo attraverso una gara rocambolesca, comica e coinvolgente. Per i vicoli si esibirà la Funky Robbers Street Band mentre presso gli spazi del convento di Santa Chiara si esibirà il Quartetto Orfeus con un repertorio che spazia dalla musica classica, alle celebri colonne sonore, ai capolavori della musica leggera e contemporanea.

L’appuntamento

È dunque dal 25 al 27 luglio nel suggestivo centro storico di Priverno.



Il programma dettagliato della manifestazione:

Giovedì 25 luglio

Ore 18.00 – Sala delle Cerimonie

Presentazione del libro Priverno nel Medioevo di EDMONDO ANGELINI

Ore 19.00 – Terrazza Museo Civico Archeologico

Cerimonia di inaugurazione e saluti istituzionali. Intervengono il Sindaco Anna Maria Bilancia e l’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali Sonia Quattrociocche

Ore 19.45 – Portici del Palazzo Comunale

Laboratorio Le piante officinali nel Medioevo

Ore 19.45 passeggiata musicata con MUSICI VIATORES

Percorso San Benedetto e San Giovanni Evangelista

Ore 21.30 – Mura Medievali Installazione

di luci e proiezioni a cura di FABRIZIO CRISAFULLI

Ore 22.30 – P.za Giovanni XXIII spettacolo/ concerto di chiusura a cura di MUSICI VIATORES

Ore 19.00 – 23.00 apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico. Possibilità di visita

guidata gratuita alle ore 19:00. È richiesta la prenotazione al numero 347.2330123

venerdì 26 luglio

Ore 19.00 – Piazza Trieste Premiazione

I Fiori di Camilla

Ore 20.30 – Via Consolare Corteo

sbandieratori Leone Rampante di Cori e Aquile

della Camilla

Ore 21.00 – Piazza Giovanni XXIII Cena

e intrattenimento rinascimentale con danze,

giochi e lazzi a cura di Associazione Palio del Tributo, Carola Privernensis, gli Sbandieratori

Leone Rampante di Cori, le Aquile della Camilla e con la partecipazione dei giullari Marianco e Capitan Pimento

Ore 19.00 – 23.00 apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico.

Possibilità di visita guidata gratuita alle ore 19:00. È richiesta la prenotazione al numero 347.2330123

sabato 27 luglio

Svicolando tra le piazze

Ore 18.30 – Piazza Giovanni XXII

Concerto di ANDREA CASTEL FRANATO introdotto da DARIO SALVAGNI

Ore 19.00 Piazza

Giovanni XXII Concerto

Jam di MARLON BANDA e FUNKY ROBBERS BAND

Ore 20.00 e ore 22.30 – Convento S. Chiara Concerto

di QUARTETTO ORFEUS

e a seguire partenza del corteo per il primo attraversamento dei vicoli

Ore 20.30 e ore 22.30 – Piazzetta della Stella Concerto di ART CAFÈ 900

Ore 21.30 – Piazza Gallo Mostra

fotografica multimediale dedicata a MARCO URSO a cura di Gruppo Arte Libera

Ore 21.30 – Piazza della Stella Concerto di A TUTTE CORDE duo Violino e Arpa

Ore 20.30 e ore 22.00 – Piazzetta delle Nefe Concerto di GIPSY

Ore 20.30 e ore 22.00 – Piazza Maurizio Quadrio Concerto di CAIMANI DISTRATTI

Ore 20.45 – Piazza Giovanni XXIII Concerto di FUNKY ROBBERS BAND

Ore 21.00 Piazza Santa Chiara e Ore 22.00 Piazza Trieste Concerto di MARLON BANDA

Ore 21.00 Piazza Giovanni XXIII e Via Consolare e Ore 22.00 Piazza S. Chiara

Spettacolo itinerante di danza urbana 10 di compagnia SA.NI

Ore 21.00 – Piazza Trieste Spettacolo

Il giro d’Italia di MADAME REBINÉE

Ore 21.00 – Porta Napoletana Concerto

di TRIO MAR AZUL

Ore 22.30 – Porta Napoletana Concerto

di chiusura di BIG SOUL MACHINE

Ore 23.30 – Mura Medievali DJset

70’/80’ a cura de I DISTRATTI

Svicolando trai vicoli

Ore 19.30 – Piazza San Giovanni Evangelista – Via Felice Orsini

Fatti de’ vicolo a cura del LABORATORIO TEATRO CREAATTIVO con gli abitanti del vicolo / Tutor Emanuela Caradonna e Anna Di Giorgio

Ore 20.00 – Via Mazzini Legàmi

a cura di MATUTATEATRO con gli abitanti del vicolo / Tutor Titta Ceccano

Ore 20.30 – Via San Giorgio Memorie

e Tradizioni a cura dei Tutor Alberto Battisti e Giuseppe De Marchis con gli abitanti del vicolo

Ore 21.00 e ore 22.00 – Via Ferraioli Sulla

pellicola dei ricordi a cura dei Tutor Davide Bianchini e Corallina Rossa Trani con gli abitanti del vicolo

Ore 21.30 – Via Cairoli I

ricordi de na vota a cura del Tutor Emanuela Coccia in collaborazione con gli abitanti del vicolo e la partecipazione di Claudia Ciccateri e Fabio Di Giulio

Svicolando tra la storia

Ore 19.00 – 23.00 apertura straordinaria del Museo Civico

Archeologico. Possibilità di visita guidata gratuita alle ore 19:00.È richiesta la prenotazione al numero 347.2330123