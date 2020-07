L’estate di Priverno: Svicolando tra i Weekend

In questi ultimi mesi anche il solo pensare a eventi, al divertimento all’aperto sembrava una cosa lontana, quasi fuori luogo, questa epidemia di Coronavirus, oltre a mietere tante vittime, ha messo in difficoltà l’economia e ha fiaccato anche gli animi di tutti. Ma ora che i contagi sono in diminuzione è ora di ricominciare pian piano a vivere, a riappropriarci degli spazi pubblici, ma a farlo con consapevolezza ed estrema attenzione. Questo è quanto il Comune di Priverno si appresta a fare con la manifestazione estiva Svicolando Tra i Weekend di una Dolce Estate 2020.

Una serie di eventi alcuni ormai tradizionali dell’estate privernate come il Priverno Rock Festival, Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud, e ancora molti spettacoli dal vivo, musica e ospiti d’eccezione che animeranno il centro storico, tra questi “Emozioni di Gianmarco Carroccia e Mogol”, e “I racconti delle Nebbie”, il teatro rock di Nicholas Ciuferri, Paolo Benvegnù, Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) e Nicola Cappelletti.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 tutt’ora vigenti, per la sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori che arriveranno un po’ da tutta la provincia. Gli accessi ai luoghi degli eventi saranno controllati e contingentati, i posti a sedere limitati nel rispetto delle distanze di sicurezza, prenotati attraverso il servizio informatico MOBILITAPP, l'applicazione gratuita attivata dal Comune di Priverno che consente di prenotare e organizzare gli accessi ai luoghi in condizioni di massima sicurezza sanitaria e nel rispetto della privacy, evitando gli assembramenti.

Un’atmosfera da Belle Epoque nei fine settimana estivi di Priverno che fino al 13 settembre daranno spazio a spettacolo, arte, cultura, eccellenze locali e soprattutto metteranno al centro di tutto le persone.

Il programma degli eventi:

Venerdì 17 luglio

Ore 21,45 Parco di San Martino

Legittimo Brigantaggio, concerto

Sabato 18 luglio

Ore 21,45 Parco di San Martino

Caimani Distratti, concerto

Domenica 19 luglio

Ore 18,00 Parco di San Martino

Orto Records Fest, concerti

OortCloud

Pioggiasuidisastriordinari

Etio

B.i.scott

Venerdì 24 luglio

Centro Storico

Svicolando… ripartendo

Mood Dance Revival, Timon, John & Mick, Cantautori da Camera, Duo Balestrieri/Ricci

Sabato 25 luglio

Ore 19,00 Parco Archeologico Privernum

Radure – Concerti

Kalenda Maya Chorus, Resonantie Ad Vesperum, Percorsi Di Polifonia tra sacro e profano. Direttrice M. Maria Violanti

Domenica 26 luglio

Ore 19,00 Auditorium Ex Infermeria Dei Conversi Fossanova

Radure - Teatro

Amleto da William Shakespeare

Di e con Michele Sinisi Produzione Elsinor Centro Di Produzione Teatrale

Venerdì 31 luglio

Ore 21,45 Parco Europa

Junia E Taxi 109, concerto

Venerdì 31 luglio

Sabato 1 agosto

Domenica 2 agosto

Parco Di San Martino, pomeriggio

“Arte al Castello" laboratorio interattivo di danza, canto e recitazione per bambini 6/12 anni a cura del Centro Danza Piedi Scalzi

Sabato 1 agosto

Ore 21,45 Parco Europa

Mercanti e Servi, Nomadi tribute band, concerto

Domenica 2 agosto

Ore 19,00 Borgo di Fossanova

Dada - Concerto

Ore 21,45 Parco Europa

Veramadre, concerto

Venerdì 7 agosto

Ore 22,00 Parco Archeologico Privernum

Emozioni di Gianmarco Carroccia e Mogol (evento a pagamento)

Sabato 8 agosto

Ore 21,45 Parco di San Martino

I Racconti Delle Nebbie Teatro Rock

Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) Nicholas Ciuferri, Paolo Benvegnù, Nicola Cappelletti

Domenica 9 agosto

Ore 21,30 Porta Napoletana

Pino e Lucia, musica live e karaoke

Venerdì 21 agosto

Ore 21.00 Auditorium Ex-Infermeria Fossanova

E-state nel Medioevo

Teatro "L'uomo ideale” di Asd Zooa

Sabato 22 agosto

Ore 20,00 Parco Archeologico

Festa Grande a Mezzagosto

Teatro: "Il Ricettario Malvagio" di Grosso Gatto - ft Neurone Specchio

Ore 21,45 concerto

Bandèbaràn Ft Bonifax Marco

Venerdì 28 sabato 29 domenica 30 agosto

Parco di San Martino Tutto Il Giorno

Festival dell’Infanzia

Matutateatro

Venerdì 28 agosto

Piazza Del Comune Festival Jazz

Ore 21,00 Savioli Big Band, concerto

Sabato 29 agosto

Piazza Del Comune Festival Jazz

Ore 19,30 Trio Classic Jazz Art Cafè 900

Ore 21,45 Five For Funky

Domenica 30 agosto

Piazza Del Comune Festival Jazz

Ore 19,30 Gypsy Connection

Ore 21,45 Mauro Zazzarini Tomorrow Chicken

Sabato 5 settembre

Ore 21,00 Parco Archeologico

Spettacolo di danza: Essenza 13 Centro Danza Piedi Scalzi

Domenica 6 settembre

Auditorium Ex Infermeria Dei Conversi - Fossanova

Ecosistema Sonico

Concerto Acusmatico di Francesco Altilio e Mirjana Nardelli

Venerdì 11 settembre

Ore 21,45 Parco Archeologico Privernum

Priverno Rock Festival

Italian Rock Live

Sabato 12 settembre

Ore 21,45 Parco Archeologico Privernum

Priverno Rock Festival

Queen Mania & Katia Ricciarelli

Domenica 13 settembre

Guns’roses Vs Bonjovy tribute

