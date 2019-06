Swamp folkfest: al Sottoscala 9 Christy Leahy & Ciaran Coughlan e i Canusìa

Torna anche quest'anno Swampo FolkFest: l'anima della Palude! il concerto che vedrà protagonisti: la musica tradizionale irlandese di Christy Leahy & Ciaran Coughlan e la musica popolare del Lazio con i Canusìa.

Christy Leahy & Ciaran Coughlan

Direttamente da Cork, Christy (organetto) e Ciaran (piano) ci accompagneranno in un viaggio attraverso la vivace musica del Sud dell'Irlanda, tra jigs, slides e le immancabili polkas. Christy Leahy è riconosciuto come uno dei principali rappresentanti dell'organetto irlandese, avendo sviluppato uno stile unico nell'interpretare la musica tradizionale della contea di Cork. Ad accompagnarlo ci sarà Ciaran Coughlan, uno dei più importanti pianisti nella musica irlandese, ha affinato il suo stile di accompagnamento dopo aver studiato con il Professor Micheal O'Suilleabhain presso l'Università di Cork. Entrambi membri dei North Cregg, hanno registrato diversi album e suonato nei più importanti festival nel mondo (Tonder, Cambridge, Glastonbury, Celtic Connections, Milwaukee USA etc.), portando ovunque il "craic" irlandese.

Canusìa

I Canusìa nascono ufficialmente nel 2006 esibendosi per la prima volta in una festa popolare a Sezze. Ed è proprio nel paese lepino che Mauro D’Addia e Anna Maria Giorgi riscoprono il valore delle proprie tradizioni e i relativi canti che riaffiorano dai propri ricordi infantili. Da subito i Canusìa si domandano cosa fosse rimasto di quel mondo antico sepolto dalle macerie di uno sviluppo sconsiderato, nasce quindi un desiderio di ritrovare questo mondo attraverso l’ascolto delle testimonianze canore delle persone più anziane. Il desiderio infatti è la parola chiave che guiderà il gruppo nella ricerca del proprio nome: in dialetto setino canusìa vuol dire infatti desiderio.

L'appuntamento

È per sabato 22 giugno al Sottoscala 9 di Latina