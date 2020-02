Tafelmusik apre il L.A. CLASSICA Festival a Latina

Torna per la sua seconda edizione L.A. CLASSICA Festival, la rassegna organizzata da Luogo Arte Accademia Musicale col patrocinio del Comune di Latina, che promuove l’ascolto di musica classica composta da grandi come: Bach, Mozart, Handel, Vivaldi, Boccherini, Bizet, Ravel e da compositori meno conosciuto come i fratelli Romberg, amici di Beethoven, ma assolutamente da non dimenticare.

Per l’edizione 2020 del festival sono in programma cinque concerti che vedranno protagonisti musicisti di altissimo livello tutti della città di Latina, ad accogliere la rassegna sarà l’auditorium dell’Istituto Vittorio Veneto.

Il primo appuntamento previsto per venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 dedicato alla violino e alla viola vedrà esibirsi Flavia Di Tomasso e Cecilia Iacomini, con il progetto “Tafelmusik”, un autentico omaggio alla musica classica d’eccellenza di Bach, Handel e Mozart.

Sarà possibile acquistare i biglietti prima del concerto oppure prenotare i posti telefonando al numero 0773 820011 dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, oppure lasciando un messaggio (sms o watshapp) al numero 328 8379615.

Il programma della serata:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

dalle 15 invenzioni a due voci BWV 773:

n. 1 Allegro moderato

n. 4 Allegro

n. 7 Allegro energico

n. 8 Vivace

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Duo in sol maggiore KV 423

(Allegro, Adagio, Rondeau/Allegro)

George Friedrich Handel (1685 - 1759) & J. Halvorsen (1864 - 1935)

Passacaglia dalla Suite n. 7 in sol minore per clavicembalo trascritta per Violino e Viola

Niccolò Paganini (1782 - 1840)

Cantabile

Camille Saint-Saens (1835 - 1921)

"Cigno" dal Carnevale degli animali

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

dall’opera Don Giovanni: "Madamina, il catalogo è questo"

"Giovinette che fate all’amore"

"Là ci darem la mano"