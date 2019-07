Serata dedicata al Flamenco per festeggiare i tre anni della Taverna Iberica

In occasione dei festeggiamenti per il terzo anno di attività, il ristorante spagnolo la Taverna Iberica di Sezze, propone una serata a tutto flamenco con cena e spettacolo dal vivo. I ritmi caldi della danza e musica argentina in una piacevole serata all'aperto.

Come è consuetudine il menù prevede specialità iberiche come la Paella Andalùz, Chorizo dolce e piccante, Formaggio di Capra Spagnolo, Chorizo alla Sidra Asturiana e Sangria della casa.

L'appuntamento

È dunque per sabato 13 luglio a partire dalle 20.00. È obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 348 7866143 (Sara Lopez).