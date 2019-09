A Latina torna TenDance: il festival dedicato alla danza contemporanea

Torna a Latina TenDance il festival dedicato alla danza contemporanea organizzato dall’Associazione Rosa Shocking. Una vera e propria esperienza culturale di condivisione tra esperti del settore e cittadini appassionati.

Spettacoli, laboratori, incontri per vivere insieme emozioni, contenuti e momenti indimenticabili: da questa intenzione il titolo di quest’anno Percorsi Condivisi, pensato da uno dei direttori artistici Theodor Rawyler (insieme a Danila Blasi e Ricky Bonavita) recentemente e prematuramente scomparso.

Percorsi apparentemente diversi come musica, arte e danza si intersecano per creare momenti irripetibili e donarli alla cittadinanza: dal 27 settembre al 5 ottobre TenDance porterà la danza contemporanea tra Latina e Sezze, tra teatri, musei e spazi comuni, tra le vie della città chiedendo a gran voce la partecipazione attiva dei cittadini.

Dunque un programma fitto fatto oltre che di spettacoli, anche di laboratori, masterclass e dimore artistiche. Tanti anche gli ospiti di fama internazionale che saranno presenti: solcheranno il palco di OperaPrima Teatro alcuni tra i più interessanti protagonisti della scena contempomporanea italiana: Andrea Costanzo Martini, Mauro Astolfi, Massimiliano Balduzzi, Luna Cenere, Carlo Massari, Isabella Giustina (vincitrice del Premio Tendance 2018) e lo spettacolo “Solos” della compagnia ungherese Hodworks. La compagnia di danza verticale “Il posto” di Wanda Moretti, prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali, che crea spettacoli che uniscono danza, architettura e musica, fondendo le drammaturgie degli spettacoli ai luoghi nei quali vengono rappresentati, si esibirà in uno spettacolo pensato per il Museo d’Arte Contemporanea MADXI di Latina. E la città di Latina continuerà ad essere protagonista nei dieci spettacoli di danza urbana, appositamente pesati per dieci differenti luoghi da Fabio Ciccalè e Roberta Racis. Continua, anche quest'anno, la collaborazione con Matutateatro a Sezze. A Sezze, a MAT spazio_teatro, amplieremo il progetto sulle residenze artistiche iniziato nella passata edizione del festival. Masako Matsushita e Davide Valrosso saranno ospiti per una settimana di residenza artistica e verranno seguiti da un gruppo di spettatori scelti tra gli allievi della scuola di teatro residente che daranno loro feedback.

Gli appuntamenti

Sono da venerdì 27 settembre a sabato 5 ottobre a Latina. Per informazioni e prenotazioni è consigliabile consultare il sito del TenDance Festival

Il programma

Latina

27 settembre

Full wall #2- spettacolo con musica dal vivo

Wanda Moretti – Il Posto – Marco Castelli Small Ensemble

ORE 18.00 – Piazza San Marco / Facciata Museo Duilio Cambellotti

28 settembre

Finale Premio Tendance 2019 - Spettacoli

Meta-Morphing / Mara Capirci E Michael Incarbone – Collettivo Croma

I'm Here Body I-Material / Francesca Arcuri – Lo Spazio Altrove

Pulse / Andrea Zardi – Za | Danceworks

Oriri / Paolo Rosini – Bambula Project

Revival / Fabritia D'intino – Chiasma

Ore 17.00 – Operaprima Teatro

First Step- Spettacoli

4 Coreografi Dell'incubatore Cimd Per Futuri Coreografi Incontrano 5 Compositori Del Conservatorio Statale Di Musica Ottorino Respighi

Variazione #2: Elogio Alla Gentilezza / Lorenzo De Simone E Nicki Pipita

Eigengrau / Giorgia Fusari, Diego Santamaria E Augusto Grenga

Dirty Sweat / Martina Rota E Dario Peluso, Matteo Ferrante

Error#1 / Martina Gambardella E Augusto Grenga, Diego Santamaria, Matteo Ferrante

+ Art&Dance - Mostra Di Arte Contemporanea A Cura Di Mad

+ Premio Tendance 2019 - Proclamazione Vincitore

+ Dj Set - A Cura Di Matteo Ferrante

Ore 22.00 – Museo D’Arte Contemporanea Madxi

29 settembre

Premio Tendance 2019 - Feedback Con La Giuria

Ore 10.00 – Palazzo Della Cultura / Sala Multimediale

Libertà È Partecipazione - Incontro

Uno Sguardo Sul Ruolo Sociale Dell'arte Performativa Contemporanea

(In Collaborazione Con Teatri Di Vetro)

Ore 14.00 – Palazzo Della Cultura / Sala Multimediale

3 ottobre

Yes, Of Course It Hurts - Spettacolo

Mauro Astolfi – Spellbound Contemporary Ballet

Ore 21.00 – Operaprima Teatro

Intro - Spettacolo

Andrea Costanzo Martini – Balletto Di Roma

Ore 21.30 – Operaprima Teatro

4 ottobre

Hyperballad - Spettacolo

Roberta Racis – Gruppo Nanou

Ore 10.00 – Mercato Annonario

Ore 12,00 – Museo Duilio Cambellotti

Ore 14,00 – Stazione Autolinee

Ore 17,00 – Stazione Ferroviaria Lt Scalo

Ore 19,00 – Corso Della Repubblica – Area Pedonale

Canto Pop - Spettacolo

Fabio Ciccalé – Pindoc

Ore 11,00 – Servizio Demografico / Anagrafe Via Ezio

Ore 13,00 – Liceo Artistico Statale Di Latina

Ore 16,00 – Galleria Civica D'arte Moderna E Contemporanea

Ore 18,00 – Centro Socio-Culturale Per Anziani Vittorio Veneto

Ore 20,00 – Corso Della Repubblica – Area Pedonale

Lunatico - Spettacolo

Massimiliano Balduzzi

Ore 21.00 – Operaprima Teatro

Mutamenti - Spettacolo (Prima Nazionale)

Isabella Giustina – Company Blu

Ore 21.30 – Operaprima Teatro

5 ottobre

Scrivere La Danza - Incontro

Ore 14.00 – Palazzo Della Cultura / Sala Multimediale

Bonifica - Azione Coreografica Urbana Collettiva

Giovanna Velardi – Pindoc

Ore 18,00 – Corso Della Repubblica / Piazza Del Popolo

Solos - Spettacolo

Adrienn Hod – Hodworks

Ore 21.00 – Operaprima Teatro

6 ottobre

Kokoro - Spettacolo

Luna Cenere – Körper

Ore 21,00 – Operaprima Teatro

Beast Without Beauty - Spettacolo

Carlo Massari - C&C Company

Ore 21.30 – Operaprima Teatro

Sezze

Desert Rose

Masako Matsushita – Gruppo Nanou

In Residenza Artistica Dal 23 Settembre Al 29 Settembre

Who Is Jo?

Davide Valrosso - Anghiari Dance Hub

In Residenza Artistica Dal 30 Settembre Al 5 Ottobre

23 Settembre

Ore 18,00 – Mat Spazio_Teatro – Spettacolo-Presentazione

Linea - Laboratorio

Masako Matsushita – Gruppo Nanou

Ore 16.00 – Mat Spazio_Teatro

Pratiche Geografiche Sul Corpo - Laboratorio

Davide Valrosso - Anghiari Dance Hub

Ore 16.00 – Mat Spazio_Teatro

29 Settembre

Ore 18,00 – Mat Spazio_Teatro – Spettacolo-Esito Residenza

30 Settembre

Ore 18,00 – Mat Spazio_Teatro – Spettacolo-Presentazione

5 Ottobre

Ore 18,00 – Mat Spazio_Teatro – Spettacolo-Esito Residenza