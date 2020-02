Anche Terracina festeggia il Carnevale con una serie di appuntamenti pensati per tutta la famiglia e organizzati dal Comune di Terracina, in collaborazione con Ares Eventi, JBevent e Pmagency.

Il Terracina Street Carnival metterà da parte il consueto modo di festeggiare il Carnevale con le sfilate dei carri allegorici per lasciare spazio a ben nove spettacoli dal vivo, tra musical e concerti e inoltre saranno allestite aree dedicate ai bambini, clown, baby dance, personaggi Walt Disney e tanto divertimento nei luoghi più suggestivi della città dal Centro Storico Alto fino ad arrivare a Borgo Hermada e La Fiora.

Si partirà venerdì 21 febbraio con il musical Frozen 2 – Anna ed Elsa la Regina del Ghiaccio, interpretato da Serena Autieri e Serena Rossi, le voci italiane delle protagoniste del cartone animato della Disney.

Si proseguirà fino a martedì grasso, escluso lunedì 24, con animazione per i più piccini, spettacoli dal vivo, parate in maschera e gran finale con il concerto dei Cristiani d’Avena in programma per il 25 febbraio. Nelle giornate del 23 e 25 febbraio la viabilità subirà delle variazioni per la creazione di un’area pedonale dove i bambini potranno giocare in tutta sicurezza.

Il programma del Terracina Street Carnival:

Venerdì 21 febbraio

Ore 17:30 Piazza Municipio Frozen 2 - Il Musical

Anna Ed Elsa La Regina Del Ghiaccio

Sabato 22 febbraio

ore 9.30 - La Fiora Scuola Elementare

ore 14.30 - Borgo Hermada Piazza XXIV Novembre

Animazione per i Più Piccoli Con Lo Staff Jbevent

Domenica 23 febbraio

Area Pedonale Via Roma dalle 9.00 alle 20.00

(da Piazza della Repubblica all’incrocio con via Derna)

dalle ore 15 in poi area pedonale

spettacoli itineranti

ore 16.00 Piazza Garibaldi

Cocacola is Back Circus Show

Ore 19:00 Piazza Garibaldi

Gran Galà della Salsa

Ore 22:00 Piazza della Repubblica

Chicken Production Live

Martedì 25 febbraio

Terracina Street Parade

Ore 14.30 piazzale Stella Polare

Partenza, poi per le vie del centro fino a piazza Mazzini

Ore 17:30 Piazza Mazzini

Cristiani D’Avena live

Gallery