"The Tower Festival 2019” a Pontinia

Pontinia apre le sue porte al “The Tower Festival”. L’evento, in programma per sabato 24 agosto e arrivato alla sua seconda edizione, è pronto a trasformare la città in un punto d’incontro per tutti gli amanti della musica elettronica. Dopo il successo della prima edizione del 2017 torna l'evento dal grande spessore artistico e culturale. Abituati ad associare alla musica elettronica le grandi realtà italiane come Roma, Napoli, Milano o Bologna, la città di Pontinia ha dimostrato di essere un centro urbano all’avanguardia.

L’evento avrà luogo alla “Ex Torre Idrica” che si colloca tra gli spazi architettonici più affascinanti e interessanti dell’intero scenario agro pontino. Per l’occasione verrà trasformata essa stessa in un’incredibile opera d’arte grazie alle installazioni, proiezioni e giochi di luce e colore che verranno realizzati da visual artist.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento è a cura di Gasss e Ribbon, due progetti che hanno dato e continuano a dare un grosso contributo per allo sviluppo del clubbing dei principali centri urbani della Costa del Circeo.

Per il 24 agosto sono attesi sul grande palco: Carl Craig, DJ Red, Dario Mass, Dave Manuel, Simone Leva, Schumann, Reveur e per una performance live mozzafiato Drown feat Anna Caragnano.

Artisti come Carl Craig dovrebbero essere ascoltati almeno una volta nella vita. Disc Jockey, produttore discografico e un mago dinnanzi a una tastiera. Sono questi gli elementi che rendono il produttore statunitense uno degli artisti più ricercati del globo. Altrettanto incredibile sarà il dj set di DJ Red. Artista che da anni milita nella scena underground techno europea e dj resident del Goa Club di Roma, realtà che rappresenta per eccellenza la grande bellezza del clubbing italiano, sereno e amante della musica elettronica di altissima qualità. Ad affiancare le due punte di diamante scelte per la seconda edizione del “The Tower Festival” i dj resident del Ribbon Club Culture di Terracina. Il Ribbon Club assieme alla sua invincibile armata di artisti ha letteralmente insegnato al pubblico di Terracina e delle zone limitrofe ad aprire il cuore, le orecchie e lasciarsi completamente andare alla musica elettronica.

L’evento avrà inizio alle 18 per terminare alle 04:00. Oltre al grande palcoscenico rafforzato da un ottimo impianto audio, sarà presente anche un’area food e un’area shop. L’area food accoglierà i presenti con gustose pietanze, mentre l’area shop offrirà la possibilità di acquistare dischi e merchandising vario.

"L’evento e tutte le attività a esso annesse sono stati organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza grazie anche al gentile supporto delle autorità locali e degli sponsor" spiegano gli organizzatori.

Per tutte le informazioni in merito alla formula di ingresso, è possibile consultare l’evento ufficiale Facebook.