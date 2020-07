Ti conosco mascherina: visite guidate a Priverno e Maenza

Primo fine settimana della manifestazione #Ticonoscomascherina promossa dall’UNPLI Lazio. Anche la provincia pontina aderisce con delle visite guidate alla scoperta delle bellezze dei nostri borghi. Splendidi luoghi, spesso poco conosciuti ma sempre di grande fascino che nascondono storie e aneddoti tutti da scoprire.

Priverno: passeggiata nel centro storico

Per le giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio dalle 10 alle 17 si terranno delle visite guidate dello splendido centro storico di Priverno: ricco di storia e di affascinanti particolarità artistiche e architettoniche. La passeggiat, onrganizzata dalla Pro Loco Priverno avrà inizio in piazza Giovanni XXIII per gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri: 07731761211 e 3661915127.



Una giornata nel Borgo Medievale di Maenza

Anche Maenza propone una splendida passeggiata alla scoperta del cuore del paese con una interessante sorpresa culinaria nel pomeriggio di sabato 4 luglio. La passeggiata avrà inizio proprio dall’ufficio della Pro Loco in piazza F. Lepri alle ore proseguirà per il centro storico e si concluderà presso il Belvedere con una apericena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 07731767018 e 328 6849372 oppure inviare una email all’indirizzo prolocomaenza@libero.it

