Tib Game al Bosco di Sabaudia: una divertente caccia al tesoro in bicicletta

Una giornata da passare in famiglia all’insegna del divertimento, dello sport e della sana competizione è il TiB Game giunto alla sua terza edizione.

Una gara tra bikers organizzati in squadre di cinque elementi di età diverse con prove di abilità, posti da trovare, mappe da seguire: 15 giochi da superare e 30 check point da trovare senza la fretta di arrivare primi ma con la gioia di vivere appieno il bosco di Sabaudia che sarà il luogo da esplorare e godere.

Trenta squadre che si cimenteranno in una specie di Caccia al Tesoro, vincendo il piacere di collaborare e vivere insieme una esperienza divertente. Possono partecipare famiglie e anche singoli o piccoli gruppi che entreranno a far parte di squadre da 5 elementi. Alla partenza i caposquadra ritireranno il pacco gara composto da: una mappa, una scheda punteggio, una penna, cinque buoni colazione, cinque buoni acqua e panino.



L’evento non agonistico è a numero chiuso, saranno ammessi a partecipare al massimo 150 bikers, non occorre essere tesserati ad alcuna associazione sportiva. L’incasso sarà devoluto per sostenere il progetto Adotta un Reparto per agevolare le strutture ospedaliere locali, coadiuvato dal Rotary Club Latina Circeo distretto 2080.

Per tutti coloro che non possono o non vogliono partecipare al TiB Game in bicicletta è prevista una passeggiata nel bosco accompagnati da una guida forestale durante la quale si arriverà fino al sito paludoso delle Piscine della Verdesca, sempre lungo i sentieri del Parco Nazionale del Circeo.

L’appuntamento

È per domenica 29 settembre dalle ore 8 alle ore 14.00. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 6. Per iscriversi è sufficiente consultare il sito Tevere in Bici www.tevereinbici.com Per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri +39 3497715114 / +39 3478852266 o scrivere una email all’indirizzo eventi@tevereinbici.com . Per chi non è in possesso di bicicletta sarà possibile noleggiarle presso Recchiuti Motor a 2 euro per tutta la mattina prenotandola al numero 0773 515085 citando la convenzione TiB GAME.

Gallery