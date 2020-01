Tocco Ferro in scena alla sala Iqbal Masih

Terzo appuntamento con la rassegna Senza Sipario ospitata presso la sala Iqbal Masih a Formia a cura della Compagnia Bertolt Brecht: uno spettacolo divertente e ricco di spunti di riflessioni.

Andrà in scena in due repliche, venerdì 31 gennaio (fuori abbonamento) e sabato 1 febbraio, Tocco Ferro il nuovo spettacolo con Sergio Verspertino, autore del testo insieme a Giulia Galati e Marco Pomar.

Attraverso un monologo “comico-riflessivo” Vespertino cercherà di sfatare certe superstizioni che nonostante la modernità continuano a resistere. Le spiegazioni scientifiche e un atteggiamento rigoroso mutuato dal positivismo e illuminismo nulla possono contro il fascino delle credenze popolari.

Le paure irrazionali di un tempo, dettate spesso dalla poca conoscenza di fenomeni naturali e non di vario tipo, prevalgono ancora oggi sul raziocinio, sulla praticità e sul buon senso, tanto da portarci a dire spesso “non ci credo ma tocco ferro”.

Da qui il divertente monologo che vede in scena Sergio Vespertino accompagnato dalle musiche originali del fisarmonicista Pierpaolo Petta. Un tentativo scherzoso di sfatare qualche superstizione che ancora oggi accompagna molti.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio alle ore 20.30 presso la sala Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 3587181.

La sala Iqbal Masih, è stata recentemente intitolata in ricordo del bambino pakistano sfuggito allo sfruttamento minorile, diventato simbolo della lotta per i diritti dell’infanzia e per questo ucciso il 16 aprile del 1995.

