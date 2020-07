Tower Drive In: tre grandi classici su grande schermo

Nuovo appuntamento con il Tower Drive In a Pontinia la manifestazione organizzata dall'Associazione Zero: sotto l’ex torre idrica si torna indietro nel tempo e si guardano i film seduti comodamente in macchina, come si faceva negli anni ’50 e ’60.

Grandi successi del passato che, seppure li abbiamo visti in tv tante volte, vale assolutamente la pena guardare sul grande schermo, e in più spettacoli dal vivo a cura dei ragazzi della Modulo Centro Studio Danza e ottimo cibo nell’area Drink&food.

In programma questa settimana uno dei capolavori di Quentin Tarantino la prima parte del celeberrimo Kill Bill che sarà proiettato venerdì 10 luglio, sabato sera sarà la volta di un intramontabile anni ’80: Flashdance con una delle colonne sonore più ballate della storia e domenica sera largo al pubblico più giovane con un classico Disney: la Sierenetta, che farà cantare “In fondo al mar” a grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 10 a domenica 12 luglio a partire dalle 19.30. L’iniziativa, nel rispetto delle norme anti COVID-19 è a ingressi limitati è consigliabile prenotare il posto per la propria autovettura inviando un messaggio whatsapp al numero 3884416601.

Il programma del fine settimana:

venerdì 10 luglio

ore 19.30 spettacolo dal vivo

ore 21.00 proiezione Kill Bill vol.1

sabato 11 luglio

ore 19.30 spettacolo dal vivo

ore 21.00 proiezione Flashdance

domenica 12 luglio

ore 19.30 spettacolo dal vivo

ore 21.00 proiezione La Sirenetta

Gallery