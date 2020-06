Tower Drive In: secondo weekend di cinema

Secondo fine settimana con il Tower Drive in a Pontinia l’esperienza che coniuga cinema, spettacolo dal vivo e atmosfere anni ’50 organizzata dall'Associazione Zero.

Un modo per guardare classici del cinema comodamente seduti in macchina, gustando anche una cenetta particolare e tuffandosi in atmosfere e ambientazioni vintage.

Come per la scorsa settimana venerdì 26 e sabato 27 giugno nel parcheggio antistante l’ex torre idrica di Pontina sarà allestito un drive in in pieno stile anni ’50 dove poter vedere due indimenticabili pellicole americane: il sogno anni ’90 di tutte le ragazze, il film che ha reso famosa Julia Roberts, Pretty Woman diretto da Garry Marshall con Richard Gere; e Pulp Fiction il film che diede la consacrazione definitiva di Quentin Tarantino, con John Travolta,Huma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis.

Un fine settimana da brivido con pellicole che, sebbene siano programmate spesso in tv, sono sempre nel cuore di tutti i cinefili e almeno una volta nella vita vanno viste su grande schermo.

Prima della proiezione del film si potrà assistere a uno spettacolo a cura della Modulo Centro Studio Danza a tema anni ’50 con musica, danza e canto.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 26 e sabato 27 giugno a partire dalle 19.30. I posti auto sono limitati per garantire la sicurezza secondo le prescrizioni governative e l’ottima visione a tutti e vanno prenotati mandando un messaggio whatsapp al numero 3884416601. All’ingresso è previsto un simpatico omaggio per ogni auto.

Il programma

Venerdì 26 giugno

Ore 19.30 spettacolo dal vivo

Ore 21.00 proiezione Pretty Woman

Sabato 27 giugno

Ore 19.30 spettacolo dal vivo

Ore 21.00 proiezione Pulp Fiction