Tra lago e cielo: una escursione in canoa ad osservar le stelle

Un appuntamento che è sportivo ma anche molto romantico è quello proposto nelle serate di sabato 25 luglio e sabato 1 agosto dall’Associazione Pontina di Astronomia in collaborazione con Waterlife Sabaudia: Tra Lago e Cielo.

Una uscita in notturna sul lago di Paola in canoa, kayak e sup per guardare le stelle immersi completamente nella natura.

Osservare il cielo pieno di stelle, e perché no stelle cadenti, che si riflettono sulla superficie scura dell’acqua: un appuntamento incredibilmente suggestivo durante il quale si potranno inoltre imparare tante curiosità sul cielo di piena estate.

L’attività si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, i materiali sono igienizzati prima dell’uso ed è obbligatoria la mascherina. È consigliato un abbigliamento sportivo e un cambio.

Per partecipare occorre prenotare al numero 366 3877003.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 luglio e sabato 1 agosto alle 20.30 presso la Waterlife Sabaudia.

