Trittico d’Autore al Teatro Moderno

Un San Valentino all’insegna della danza è quello che si terrà al Teatro Moderno con lo spettacolo Trittico d’Autore che vedrà protagonisti gli allievi del Balletto di Latina in tre coreografie ideate da tre professionisti di fama internazionale Manuel Paruccini (già primo ballerino del teatro dell’Opera di Roma); Valerio Longo (performer internazionale ideatore del progetto Radici Rise) e Karen Fantasia (coreografa e danzatrice per compagnie italiane e straniere).

Lo spettacolo sarà un vero e proprio gala di danza che vedrà sul palco accanto ai ballerini due ospiti d’eccezione: la Dpc Orchestra Percussion ensemble di Gianluca Garsia e dall’altro il nutrito gruppo corale del Vibration Gospel Choir.

Una serata che conclude un percorso formativo altamente specializzato: tre metodi di studio e tre sensibilità artistiche che troveranno espressione in tre coreografie: Hashtag ideata da Valerio Longo, una rappresentazione fisica dei cambiamenti che i nuovi mezzi di comunicazione hanno portato nella vita quotidiana; God Save the Queen ideata da Karen Fantasia sulle note di Bohemian Rapsody dei Queen e infine Heart and Soul la coreografia ideata da Manuel Paruccini e impreziosita dall’esibizione dal vivo del Vibration Gospel Choir.

L’appuntamento

È per venerdì 14 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Moderno di Latina, per informazioni è possibile chiamare il numero 393 946 5282 o recarsi presso la segreteria del Balletto di Latina-Ateneo delle Arti (via don Torello 120).

Gallery