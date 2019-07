Estate al Tempio di Giove Anxur: Ulisse e le sue donne

Venerdì 2 e 9 agosto 2019 ore 20.00 sabato 17 agosto 2019 ore 19.30 Ulisse e le Donne aperitivo e spettacolo teatrale al Tempio di Giove Anxur Piazzale Loffredo, Terracina.

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna da venerdì 2 agosto alle ore 20 nell’ambito della rassegna estiva organizzata da CoopCulture (gestore dei siti culturali del comune di Terracina), lo spettacolo teatrale “Ulisse e le Donne”, adattamento dall’Odissea di Laura De Marchi, con Rocco Ciarmoli, Marta Nuti e Laura De Marchi, regia di Laura De Marchi.

Tra il fascino del mito e la ricchezza della storia, le suggestioni dell'arte e le emozioni dello spettacolo, la bellezza incantevole del mare di questa splendida località all'interno del Parco Nazionale del Circeo, lo spazio antico del Tempio diventa la scenografia naturale per la messa in scena di brani tratti dalla letteratura classica e rivisitati in chiave ironica e dissacrante con lo spettacolo.

Una rilettura dell’Odissea per riflettere intorno al mito di Ulisse e al suo rapporto con l’altra metà del cielo. Saranno, infatti, Calipso, Nausicaa, Circe e Penelope le protagoniste del coinvolgente riadattamento della celebre opera di Omero, stereotipi del femminile che ancora oggi sopravvivono nell'immaginario collettivo: la ninfa, la donna pura, la peccatrice e la donna fedele. Una visione dell’eroe, carica di umorismo, calato nella contemporaneità del complesso rapporto tra uomo e donna.

Prima dello spettacolo sarà offerto l'aperitivo. Le date: venerdì 2 e 9 agosto ore 20.00 sabato 17 agosto ore 19.30. Prenotazione consigliata al numero 06 39967950