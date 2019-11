Un Secolo d’Azzurro a Palazzo Caetani

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e i tifosi della nostra Nazionale: a Cisterna sarà inaugurata la più grande mostra sulla Nazionale di Calcio Italiana: Un secolo d’Azzurro. 100 anni di storia della nazionale italiana di calcio.

La mostra, che sarà ospitata presso la Pinacoteca posta al secondo piano di Palazzo Caetani, sarà aperta al pubblico dal 18 al 24 novembre.

In esposizione oltre 200 cimeli originali e memorabilia collezionati e custoditi dal 1870 ai giorni nostri. Un vero e proprio percorso storico che racconta la storia del calcio italiano attraverso oggetti vari: dal primo pallone con cui si è giocato a calcio (1890) agli scarpini del leggendario Giuseppe Meazza passando per il Tango Mundial firmato da Marco Tardelli, la maglietta del Golden Boy Gianni Rivera e l’ultima “casacca verde” utilizzata dal Capitano Leonardo Bonucci nella gara contro la Grecia.

Attraverso il gioco del calcio si racconterà anche la storia del nostro Paese dall’Unità d’Italia al presente. La mostra sarà corredata da una serie di eventi a tema: dibattiti, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, appassionati e campioni. Non mancherà una sezione dedicata al calcio cisternese con una cronistoria fotografica dal 1926 fino all’apice del semiprofessionismo (1988) curata da Pierfranco Fatati.

La mostra a cura del dottor Mauro Grimaldi è promossa dall’Associazione S. Anna e gode di prestigiosi patrocini: FIGC, Museo di Coverciano, ANCI, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Aia, Aiac e CIP.

Il programma degli eventi collaterali:

Lunedì 18 novembre

ore 11.00 Palazzo Caetani

Inaugurazione mostra “Un Secolo d’Azzurro”

Martedì 19 novembre

ore 10.30 Biblioteca Istituto Ramadù

Incontro formativo di Sandro Corapi, il mental coach dei campioni, con gli studenti

ore 15.30 Palazzo Caetani

Incontro formativo di Sandro Corapi, il mental coach dei campioni, con gli atleti delle società sportive cisternesi

Mercoledì 20 novembre

ore 10.30 Aula consiliare

Gli arbitri della FIGC incontrano i ragazzi delle Secondarie di Primo Grado per un confronto su “Il Mondo delle Regole”, tra sport e vita.

Giovedì 21 novembre

ore 10.30 Biblioteca Istituto Ramadù

Il sociologo dell’Università di Firenze, Prof. Gennaro Testa, incontro gli studenti per un seminario sui valori dello sport.

ore 18.00 Palazzo Caetani

Il campione Giancarlo De Sisti presenterà il suo libro “Campione e Gentiluomo”.

Venerdì 22 novembre

ore 18.00 Palazzo Caetani

Savino Zaba, giornalista RAI, presenterà libro “Parole, parole…alla radio”.

Sabato 23 novembre

ore 10.00 Piazza XIX Marzo

Bambini in piazza, attività ludico sportive

Domenica 24 novembre

ore 13.00 Palazzo Caetani

Chiusura mostra

