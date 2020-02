Una Scuola per Elena concerto di beneficenza all'Ex Mattatoio

L’associazione culturale Arci La Freccia in collaborazione con Ludovico Lamarra e Giulio Chiaverini organizza l’evento “Una scuola per Elena, musica solidale”. Un concerto di beneficenza per ricordare una ragazza dal cuore grande che ha fatto tanto per molti villaggi e tribù in Senegal.

Il concerto vedrà esibirsi diversi musicisti sensibili a questa causa: Montelupo (Daniele Coccia, Alessandro Marinelli ed Erik Caldironi), Roma Nostra (Franco Pietropaoli ed Roxana Ene), Chiazzetta, Emanuele Colandrea, Galoni, Luca Carocci, Ilenia Volpe e Alfiero

L’evento servirà a dare il proprio contributo per un intervento che Green Cross Italia sta realizzando nella regione di Matam nel College di Nguidjilone in un’area rurale del Senegal al confine con la Mauritania.

Il progetto prevede di assicurare l’accesso all’acqua potabile a 650 ragazzi e ragazze della scuola, e ai loro insegnanti; la costruzione di 12 bagni, dotati di lavandini; e di punti di accesso all’acqua potabile nel giardino della scuola; la riabilitazione di un pozzo che sarà dotato di una pompa solare e che permetterà di irrigare l’orto didattico che stiamo predisponendo.

L’appuntamento

È per sabato 7 marzo alle 21.30 presso l’Ex Mattatorio di Aprilia. Per l’ingresso è richiesto un contributo di 5.00 euro che sarà interamente devoluto al progetto Smart Water for Green Schools curato da Green Cross Italia.