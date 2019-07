A Norma arriva il Vespa Rock Festival

Ad animare le calde sere d'estate arriva a Norma il Vespa Rock Festival che unisce la passione per la storica due ruote italiana con la grinta del rock.

Sabato 20 luglio tantissime vespe colorate invaderanno il suggestivo centro storico di Norma per la manifestazione organizzata da Culture Eventi in collaborazione con i Vespisti dell' Agro Pontino e il Patrocinio dell'Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Norma.

Il raduno delle Vespe sarà allietato dalla gritosa musica delle Black Mamba, formazione tutta al femminile che propone classici del rock, che saranno precedute sul palco dalle Cherry Waves.

Il programma della manifestazione:

Ore 18.00 Welcome Area - arrivo dei Vespisti Dell'agro Pontino e visita guidata del Parco Archeologico Norba

Ore 19.30 Ingresso delle vespe Iin Via del Corso, Carosello e mostra

Ore 21.30 concerto in Piazza Roma con l'esibizione di Cherry Waves e Black Mamba