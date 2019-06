Viaggio nella Terra Pontina: al Latina il carnet de voyage di Giancarlo De Petris

Quando l’amore per l'osservazione e il viaggio si unisce alla passione per il disegno nascono dei piccoli gioielli dal sapore di altri tempi: i Carnet de Voyage. E proprio un quaderno di viaggio arricchito da brevi didascalie scritte a mano è "Viaggio nella Terra Pontina" di Giancarlo De Petris edito da Sintagma.

Viaggio nella Terra Pontina

130 disegni realizzati a penna, acquerello e china mostrano scorci e vedute tra le più suggestive delle bellezze pontine: chiese, palazzi, beni archeologici, storici e monumentali, raffigurati in modo da poterne cogliere l’atmosfera, i colori, la luce e il fascino innato, ma soprattutto le vivide emozioni dell’osservatore.

Giancarlo De Petris

Giancarlo De Petris è grafico e disegnatore, fervente sostenitore del movimento della Sketchcrawl, ha iniziato la sua attività artistica come incisore pirografo, è stato allievo del maestro Stefan Cezar Badau. "Viaggio nella Terra Pontina" non è il suo primo quaderno di viaggio, ne ha realizzati altri in giro per l’Italia e in Francia.

La presentazione del carnet de voyage

Sabato 15 giugno alle 18.30 sarà presentata questa sua ultima pubblicazione presso il Circolo Cittadino. Durante la presentazione saranno esposte alcune delle opere originali. Accanto all’autore interverranno Mauro Nasi direttore editoriale di Sintagma, Francesca Piovan storica e critica dell’arte e Fabio D’Achelli presidente della Commissione Cultura del Comune di Latina.

