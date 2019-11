Vinicibando a Latina e nel Sud Pontino

Torna puntuale in autunno Vinicibando la manifestazione che unisce cibo e cultura, giunta alla sua XI edizione.

Ideato e curato dalla giornalista Tiziana Briguglio e dall’Associazione Agroalimentare in Rosa, Vinicibando è un vero e proprio viaggio all’interno della dieta mediterranea che così bene si sposa con i concetti di salute, cibo e ambiente.

Un ricco programma ricco che si svolgerà da venerdì 22 novembre a martedì 26 e sarà caratterizzato da seminari e approfondimenti, presentazioni letterarie, incontri nelle scuole, degustazioni guidate, approcci filosofici, percorsi olistici, concorsi e appuntamenti gourmet fino a combaciare, il prossimo 25 novembre, con la festa della Federazione Italiana Cuochi il tutto spostandosi tra Latina, Formia, Gaeta, Fondi e Terracina.

Il tema di quest’anno è “Il cibo esistenziale” e sarà declinato affrontando diversi approcci, saperi e punti di vista: dalla sicurezza alimentare alle credenze religiose, dal gusto all’innovazione.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 22 novembre – Latina e Formia

Il cibo per corpo, mente e spirito. L’evoluzione del concetto di alimento

ORE 10.30 Latina

Istituto Comprensivo Torquato Tasso - Plesso A.F. Celli

Dieta Mediterranea e alimentazione dei bambini in età scolare. Percorso creativo riservato ai bambini della scuola elementare

ORE 18.30 Formia

Salotto Culturale Koinè - Via Lavagna, 175

Presentazione del libro del professor Giuseppe Nocca: “GALENO Nutrizionista. Le proprietà degli alimenti” Ed. Arbor Sapientiae

Ore 20.30 Formia

Chinappi - Via Anfiteatro n. 8

Omaggio alla dieta mediterranea a dieci anni dal riconoscimento UNESCO a patrimonio immateriale dell’umanità (info e prenotazioni al numero: 0771.790002)

Sabato 23 novembre – Gaeta E Fondi

Cibo, Alimentazione e Arte

Ore 10.30 Gaeta

Pinacoteca Comunale “Antonio Sapone”

One Health: Cibo, Salute, Ambiente. Relazioni a cura del professor Adriano Madonna e Tiziana Zottola

Ore 13,30 Gaeta

Villa Irlanda Grand Hotel

La Tavola Raccontata - L’incremento della conoscenza tra credenze religiose, falsi miti, norme sanitarie e contaminazioni borboniche nella cucina del basso Lazio.

Focus sulla tiella di Gaeta e sui cibi della tradizione gaetana (Informazioni e prenotazioni al numero: 0771.712581)

Il Cibo delle Emozioni. L’uso delle spezie nella cucina esperenziale

Ore 17.00 Gaeta

Piazza Xix Maggio

Spettacolo di luci e passeggiata libera tra le luminarie di Gaeta

Ore 20,45 Fondi

Ristorante Da Fausto

La Cucina del Ricordo e l’Evoluzione della Pasta al Pomodoro ( Info e Prenotazioni al Numero: 0771.531268 - 3387013663)

Domenica 24 Novembre – Terracina e Latina

L’individuo in Tutta la Sua Interezza: Il Cibo Per Il Benessere Fisico E Spirituale

Agriturismo Le Folaghe Terracina

Ore 9,30 - Alimentazione Olistica, Yoga e Tecniche Di Rilassamento In collaborazione con il Centro Reiki Mosaico della Vita. Meditazione guidata per riscoprire la nostra essenza e il riequilibrio fisico e mentale

Ore 12. 00 Origine Comune: La Tavola dell’eccellenza Agricola e i Dolci della Credenza Popolare Ponzese - Pranzo a cura di Enza Lambraia e Assunta Scarpati

I Premio Agro Rosa

0re 17.30 Latina

Trattoria Teresa

Cibo E Filosofia: Siamo Quello che Mangiamo. Interventi a cura del Dottor Marco Mirabella

VIII Concorso Per Aspiranti Sommelier Giuliano Garofano ( Evento Riservato Ai Ragazzi Dai 18 Ai 30 Non Compiuti)

Presentazione e Degustazione Comparata delle Dop Colline Pontine e Oliva Di Gaeta, a cura Della Capol

Lunedì 25 novembre – Formia La Tavola Che Unisce

Giornata in collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi Latina in occasione della Festa Nazionale del Cuoco nel Lazio

Istituto Alberghiero “Angelo Celletti”

XXII Concorso provinciale “Il piatto Tipico Pontino”e XII concorso regionale “ La cucina regionale rivisitata in chiave moderna”.

ORE 16.30 - Convegno: Rispetto delle norme alimentari, osservanza della tavola, sacralità del cibo.

Ore 20.00 Istituto Alberghiero “Angelo Celletti”

Cena di Gala a cura degli chef della Federazione Italiana Cuochi e degli allievi dell’Istituto alberghiero Angelo Celletti di Formia

Martedì 26 novembre – Latina

Il Cibo Svelato

Ore 10,30 - Istituto Comprensivo Torquato Tasso - Plesso L. Piccaro:

Conosciamo I Prodotti, Inventiamo Una Ricetta. Percorso Creativo Per i Bambini Attraverso Le Eccellenze Tipiche e Tradizionali Dell’agro Pontino,

A Cura Dell’associazione Agroalimentare In Rosa E Inbrand

