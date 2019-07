Vinicio Capossela in concerto al Tempio di Giove Anxur a Terracina

Dopo esattamente sette anni Vinicio Capossela torna ad esibirsi nella splendida cornice del Tempio di Giove Anxur a Terracina.

Domenica 4 agosto proporrà al pubblico i brani dell’ultimo album “Ballate per Uomini e Bestie”, già vincitore della Targa Tenco 2019 che gli verrà consegnata il prossimo ottobre presso il teatro Ariston di Sanremo, e i più grandi successi della sua strabiliante carriera.

Un concerto dai richiami letterari, mitologici e medievali, nel quale Vinicio Capossela, attraverso la ballata si farà cantore sia di un medioevo antico, grottesco e affascinante, che di un medioevo nuovo, attuale, tecnologicamente avanzato ma che risalta le brutture ataviche dell’essere umano.

Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Bucolica in collaborazione con il Comune di Terracina all’interno della rassegna musicale #Tracce2019. Per la serata saranno a disposizione alcune navette che da diversi punti della città per non intasare il parcheggio accanto al sito archeologico, per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook della rassegna Tracce.

È dunque per domenica 4 agosto alle ore 21.00 l’ingresso è previsto per le 20.30, per conoscere le disponibilità dei biglietti è possibile contattare il numero 340/4060140

