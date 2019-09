Visioni Corte International Short Film Festival: a Gaeta l’VIII edizione

Ottava edizione per il Visioni Corte International Short Film Festival la rassegna dedicata ad autori e registi di cortometraggi indipendenti, non legati a grandi case di distribuzione, che ha l’obiettivo di far conoscere e diffondere il talento.

Dal 21 al 28 settembre Gaeta sarà ospiterà proiezioni, dibattiti, incontri, mostre e visite guidate. La manifestazione, diretta da Gisella Calabrese, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e gode del contributo della Direzione Generale Cinema del Mibac, da quest’anno è realizzato in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e Cineteca Nazionale.

L’omaggio a Sergio Leone

Il festival sarà quest’anno dedicato alla figura dell’indimenticabile Sergio Leone in occasione dei 90 anni dalla sua nascita. Il celebre regista sarà celebrato con una speciale mostra multisensoriale a lui dedicata che verrà inaugurata il 21 settembre alle ore 19 presso l’ex ospedale medievale Ipab – SS. Annunziata e con la la presentazione dell’ultimo libro di Italo Moscati: “Sergio Leone - Quando i fuorilegge diventano eroi” (Castelvecchi) che si terrà domenica 22 settembre alle ore 19 presso lo Yacht Restaurant di Gaeta.

I corti in concorsi

Oltre 1200 i cortometraggi giunti quest’anno da ben 55 nazioni, selezionati per il concorsi 71 provenienti da 31 Paesi del mondo. La competizione si articolerà in 5 sezioni: la fiction (italiana e straniera, in cui è confluito anche il film musicale), l’animazione e il documentario, e una nuovissima categoria in aggiunta, CortoVirtual, incentrata sui nuovi cortometraggi pensati e realizzati per la realtà aumentata a 360 gradi, fruibili con gli Oculus, visori speciali che permetteranno allo spettatore di vivere un’esperienza assolutamente reale all’interno del film.

Un ricco programma

Le opere in concorso saranno proiettate da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 20, al Cinema Teatro Ariston di Gaeta. I vincitori delle singole categorie e le menzioni speciali saranno comunicate sabato 28 settembre, a partire dalle ore 20.45 all’interno del Gran Galà di premiazione, che quest’anno vedrà madrina e ospite d’onore l’attrice partenopea Tosca D’Aquino.

Gli eventi collaterali

Tanti gli eventi collaterali al festival, oltre le presentazioni di alcuni libri, la mostra dedicata a Sergio Leone, saranno organizzate dall’Associazione I Tesori dell’Arte delle visite guidate ai luoghi di Gaeta che sono stati set cinematografici di varie produzioni italiane e straniere, non ultimo i luoghi in cui si sono tenute le riprese di Bloodmoon, la nuova creazione della HBO, prequel dello straordinario successo de Il Trono di Spade e in uscita per il prossimo anno. Le visite guidate saranno gratuite ma a numero chiuso, per partecipare occorre prenotare chiamando il 389.8256341 o scrivendo all’indirizzo email produzione@tesoriarte.it. Da ricordare anche la matinée con gli studenti delle scuole del Golfo, in occasione della proiezione del film “L’eroe” di Cristiano Anania il relativo dibattito col regista mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 10 al Cinema Teatro Ariston, e il convegno aperto al pubblico dal titolo “Crime stories: tra fiction e realtà nel mondo dell’audiovisivo”, con la partecipazione della criminologa Immacolata Giuliani, lo psicoterapeuta Fabrizio Mignacca, il giornalista Ercole Rocchetti (inviato di “Chi l’ha visto”), la genetista forense Marina Baldi e l’antropologa forense ed ex capitano del nucleo speciale RIS Roma Chantal Milani. L’evento, moderato dal giornalista e scrittore noir Gian Luca Campagna, avrà luogo venerdì 27 Settembre alle ore 18 a Palazzo De Vio.

Il programma della manifestazione:

Sabato 21 settembre

Omaggio a Sergio Leone

Ore 19 – Ipab SS. Annunziata

Inaugurazione Mostra fotografica

“Sergio Leone: un romano che sognava l’America”

Segue percorso enogastronomico a cura di Casale del Giglio

La mostra resterà aperta fino a domenica 29 Settembre.

Orario: Da Lun a Gio 17-19 / Da Ven a Dom: 10-12 | 16-19

Domenica 22 settembre

Omaggio a Sergio Leone

Ore 19 – Yacht Restaurant

Presentazione libro

“Sergio Leone: quando i fuorilegge diventano eroi”

Presente l’autore Italo Moscati

Letture a cura dell’attrice Veruska Menna

Modera il giornalista Giuseppe Mallozzi

A seguire buffet

Lunedì 23 settembre

Cinema Teatro Ariston

Visioni Serali

Ore 19,30: Photocall

Ore 20: Proiezione cortometraggi – prima parte

Ore 22,15: Pausa

Ore 22,30: Proiezione cortometraggi – seconda parte

Martedì 24 settembre

Cinema Teatro Ariston

Visioni Serali

Ore 19,30: Photocall

Ore 20: Proiezione cortometraggi – prima parte

Ore 22,15: Pausa

Ore 22,30: Proiezione cortometraggi – seconda parte

Mercoledì 25 settembre

Cinema Teatro Ariston

Ore 10: Matinee con le scuole

Incontro con l’autore

Proiezione film “L’Eroe”

Presente il regista Cristiano Anania

Visioni Serali

Ore 19,30: Photocall

Ore 20: Proiezione cortometraggi – prima parte

Ore 22,15: Pausa

Ore 22,30: Proiezione cortometraggi – seconda parte

Giovedì 26 settembre

Cinema Teatro Ariston

Visioni Serali

Ore 19,30: Photocall

Ore 20: Proiezione cortometraggi – prima parte

Ore 22,15: Pausa

Ore 22,30: Proiezione cortometraggi – seconda parte

Venerdì 27 settembre

Palazzo De Vio

Ore 18 Convegno “Crime stories: tra fiction e realtà nel mondo dell’audiovisivo”

Relatori: Immacolata Giuliani, criminologa; Fabrizio Mignacca, psicoterapeuta; Ercole Rocchetti, giornalista e inviato della trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?"; la genetista forense Marina Baldi, volto noto della tv; l’ex capitano dei RIS di Roma, la dottoressa Chantal Milani, antropologa e odontologa forense, specializzata nell’identificazione delle vittime senza nome.

Modera il giornalista e scrittore noir Gian Luca Campagna.

Cinema Teatro Ariston

Visioni Serali

Ore 19,30: Photocall

Ore 20: Proiezione cortometraggi – prima parte

Ore 22,15: Pausa

Ore 22,30: Proiezione cortometraggi – seconda parte

Sabato 28 settembre

Gran Galà

Ore 19,30: Photocall

Ore 21:

Saluto delle Autorità

Presentazione Giurie Tecnica e Popolare

Presentazione Ospite d'Onore Tosca D'Aquino

Proiezione e premiazione vincitori categorie in gara

Proiezione fuori concorso "Per un pugno di banane"

Menzioni Speciali, Premio CSC, Premio Fedic

Ringraziamenti

Intermezzo musicale a cura del Maestro Vanessa D'Aversa

