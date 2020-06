Giornate Europee dell’Archeologia: riprendono le visite guidate a Caposele

Riprendono, dopo la chiusura forzata causata dall’epidemia di Coronavirus, le visite guidate all’area archeologica di Caposele a Formia.

Il 20 e 21 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia e all’interno dell’iniziativa europea lanciata dall’Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica preventiva (Inrap – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) l’area sarà riaperta dalle 18 alle 23.

La RTA Sinus Formianus su incarico del Comune di Formia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone, Latina e Rieti e con il patrocinio del Parco Regionale Riviera di Ulisse organizzerà le visite guidate seguendo un percorso unidirezionale e per lo più all’aperto, predisposto per garantire la sicurezza e il rispetto delle Linee Guida Covid 19 e della Prevenzione Sanitaria contro il contagio. Le persone potranno entrare in un massimo di 10 alla volta con turni ogni 20 minuti, la visita avrà una durata di circa un’ora e sarà condotta da archeologi e storici dell’arte.

In queste visite si potranno ammirare un’area didattica con l’allestimento di un cantiere di scavo archeologico, con una replica fedele di sepoltura romana del tipo ‘a cappuccina’ e una collezione numismatica, curata dal Museo del Fronte e della Memoria. La novità assoluta di quest’anno sarà un percorso inedito che parte dal grande ambiente voltato, posizionato immediatamente alle spalle dell’Area Archeologica Caposele e fino ad oggi non accessibile al pubblico.

L’appuntamento

È dunque per sabato 20 e domenica 21 giugno dalle 18.00 alle 23.00. L'ingresso sarà gratuito ma sarà obbligatoria la prenotazione della propria visita chiamando il numero verde 800.14.14.07. È consigliabile indossare scarpe comode, portare con sé delle torce elettriche e arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio della visita guidata.

Gallery