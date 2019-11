Visite guidate al Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti

Un fine settimana all’insegna della storia e del costume nell’Agro Pontino attraverso il racconto della famiglia Caetani è quello in programma per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Sabato mattina al Borgo di Fogliano

In occasione della commemorazione dei 150 anni dalla nascita di Leone Caetani presso il Borgo di Fogliano sabato mattina alle 11 sarà presentato il volume “Un principe nel deserto. Leone Caetani nel Sinai e nel Sahara. I diari, le lettere, le fotografie (1888-1890)” a cura di Valentina Sagaria Rossi, pubblicato da Bardi Edizioni, con una proiezione di fotografie di fine ‘800 facenti parte del Fondo Caetani.

Tra i relatori ci saranno Maria Cristina Misiti, consigliere delle Fondazioni Camillo e Roffredo Caetani e dirigente dell'Istituto Centrale per la Grafica; Ada Baccari, cancelliere emerito dell'Accademia dei Lincei. Interverranno inoltre per i saluti istituzionali oltre al presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni, il tenente colonnello Sandra Di Domenico, comandante del reparto dei carabinieri biodiversità di Fogliano; il presidente dell'ente Parco Nazionale del Circeo Antonio Riccardi, l'assessore comunale di Latina Silvio Di Francia, Esme Howard, consigliere della Fondazione Roffredo Caetani e membro onorario dell'Associazione Internazionale Friends of Ninfa ed Antonio Rodinò di Miglione, presidente della Fondazione Camillo Caetani.

Domenica a Tor Tre Ponti

Nella mattinata di domenica 1 dicembre si terrà un’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti, con una serie di visite guidate a cura della Fondazione Roffredo Caetani. Dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare l’antica stazione diventata convento nel '700 e poi sede dell'azienda agricola Caetani, si potranno ammirare i dipinti realizzati da Lelia Caetani, foto d’epoca dell’azienda agricola e per la prima volta prima di passare al restauro saranno esposti alcuni abiti degli anni '20 di Ofelia Zenoni Fabiani, seconda moglie di Leone Caetani. Su prenotazione sarà inoltre possibile visitare il Museo a Cielo aperto del Foro Appio.



L’appuntamento

È dunque per sabato 30 novembre al Borgo di Fogliano e domenica 1 dicembre presso il Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0773.632231 oppure inviare una email all’indirizzo info@frcaetani.it

