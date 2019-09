Aperture straordinarie del Giardino di Ninfa e visite guidate nei Comuni Lepini

Grazie alla collaborazione tra Fondazione Roffredo Caetani e i Comuni di Sermoneta, Cori e Norma e l’Associazione la Strada del Vino è stato avviato un progetto di promozione territoriale condiviso che permette di unire alla visite al Giardino di Ninfa visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche, artistiche e archeologiche dei Comuni Lepini che hanno aderito all’iniziativa e visitare l’Azienda Carpineti (in rappresentanza della Strada del Vino ) e degustare i vini e gli ottimi prodotti a km zero.

Il progetto che vedrà anche sviluppi successivi, prenderà il via con una serie di visite guidate organizzate per i fine settimana del mese di ottobre. Quattro aperture straordinarie del Giardino di Ninfa per ammirare gli splendidi colori dell'autunno nel giardino tra i più belli al mondo, che corrisponderanno ad altrettante giornate di incontri e visite guidate da potersi effettuare gratuitamente mostrando la prenotazione per la visita a Ninfa. Il progetto prevede anche convenzioni particolare con i ristoranti del territorio che nelle date segnalate proporranno ai turisti che hanno aderito all’iniziativa particolari menù, percorsi enogastronomici e costi contenuti.

L’appuntamento

È dunque per le domeniche di ottobre, seguendo il calendario proposto si potrà al costo di 20 euro prenotare al visita dal Giardino di Ninfa e al tempo stesso le visite guidate a Sermoneta, Cori e Norma. È possibile effettuare le prenotazioni visitando il sito dedicato al Giardino di Ninfa.

Il programma delle visite guidate

Domenica 13 ottobre

un'unica prenotazione per visitare il Giardino di Ninfa e le bellezze di Cori. Per l'occasione saranno aperti al pubblico il complesso monumentale di Sant'Oliva, l'Oratorio dell'Annunziata, il Tempio di Ercole, il lago di Giulianello. Le visite guidate per il centro storico di Cori partiranno dal museo della Città e del Territorio, presso il complesso monumentale di Sant'Oliva.

I ristoranti convenzionati : Zampi, Trattoria da Checco, Fraschetta da Zi Ciuffo, Agriturismo Marco Carpineti, De Novo e d'Antico. Ulteriori info su questa data specifica sono disponibili anche sul sito www.scoprirecori.it.

Domenica 20 ottobre

un'unica prenotazione per visitare il Giardino di Ninfa e le bellezze di Sermoneta. Per l'occasione saranno aperti al pubblico il Museo Diocesano, il Museo della Ceramica, il complesso monumentale di San Michele Arcangelo e il Castello Caetani. Il Giardino di Ninfa il 20 ottobre aderisce anche alla Giornata Nazionale dei Parchi Letterari, oltre alle guide la visita sarà animata anche dalla presenza di attori che reciteranno brani di prosa e poesie negli angoli più suggestivi del giardino.

I ristoranti convenzionati: Chichibio, Magna & Bevi, Bonifacio VIII, Deliziosi & Veloci, Simposio al Corso, Da Elena, Da Marcello, Antico Emporio Stivali, Ghost, Al Castello.

Sabato 26 ottobre

un'unica prenotazione per visitare il Giardino di Ninfa e le bellezze di Norma. Per l'occasione saranno aperti al pubblico con visite guidate il centro storico e il sito archeologico di Norba. Inoltre sabato 26 ottobre le vie del centro di Norma saranno animate dalla 51esima Sagra della Castagna.

I ristoranti convenzionati: Trattoria Antichi Sapori, Ristorante Pizzeria A Casoma, Ristorante dal Sindacotto, Trattoria Pizzeria Paradiso, Ristorante 2001, Bar Trattoria The Brothers, Trattoria Pizzeria Nord Est, Ristorante La Piccola Fontana, Ristorante La Locanda di Valentino.

Domenica 27 ottobre

un'unica prenotazione per visitare il Giardino di ninfa e conoscere l'Associazione Strada del vino. Le colline intorno a Ninfa ad ottobre profumano della vendemmia da poco finita, degustare vini locali mentre la natura si colora d'autunno è una opportunità da non perdere. L'azienda agricola biologica Marco Carpineti apre le proprie porte per una visita in cantina alla scoperta del Bellone. I visitatori verranno accompagnati in un percorso poetico tra tradizione e modernità, dai vigneti alla cantina. La visita terminerà con un brindisi in bottaia a base di Kius, lo spumante che ha reso famosa questa cantina nel mondo. Sarà possibile inoltre pranzare in azienda solo su prenotazione oppure richiedere maggiori informazioni scrivendo alla mail visit@marcocarpineti.com.