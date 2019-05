Area Archeologica Privernum: aperture e visite guidate di giugno

Dopo il successo delle aperture straordinarie nei fine settimana dell’Area Archeologica Privernum, arrivano anche per il mese di giugno un calendario di visite guidate e giorni di apertura.

Le visite guidate di giugno

Il sito archeologico sarà visitabile, esclusivamente accompagnati da guide esperte, tutti i fine settimana di giugno: sabato, domenica e giorni festivi. Le aperture al pubblico saranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 e le visite guidate partiranno alle 10.30, 11.30, 16.00, 17.00 e 18.00.

Ogni domenica pomeriggio, dal 9 giugno saranno organizzati laboratori creativi dedicati ai più piccini. La partecipazione è gratuita, per informazioni è possibile contattare i numeri 0773/912306 - 347/2330723 o inviare una email all’indirizzo musarchpriverno@libero.it

L’area archeologica

Tra i luoghi archeologici più suggestivi della provincia pontina l’area di Privernum presenta al pubblico resti dell’antica città abitata dal II secolo a.C. al XII d.C., è sita tra la via Latina e la Via Appia. È stata un’elegante città romana di cui ancora oggi si possono ammirare ricche abitazioni di epoca repubblicana con pareti piene di affreschi che richiamano l’arte ellenistica tanto in voga in quegli anni, e grandi strutture pubbliche, piazze, edifici, i templi, le terme e il teatro di età imperiale fino ad arrivare alla sontuosa chiesa altomedievale, oggi Santuario della Madonna di Mezzagosto.

Gallery