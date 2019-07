Visite guidate al Parco Archeologico Privernum: le aperture di luglio e agosto

Con l’estate proseguono le visite guidate nell’affascinante area archeologica Privernum. Come sempre il sito sarà visitabile solo seguendo le guide, esperti del settore che faranno entrare il pubblico nell’atmosfera tipica di una ricca cittadina ai tempi dell’Antica Roma.

Gli orari di apertura a luglio e agosto

Nel mese di luglio e agosto l’area archeologica sarà aperta il sabato e la domenica e i giorni festivi, a luglio dalle 17.00 alle 20.30 con le visite guidate in partenza alle 17.30, 18.30 e 19.30; ad agosto dalle 17.00 alle 20.00 con visite guidate alle 17.00, 18.00 e 19.00. sarà comunque possibile prenotare delle visite in giorni e orari diversi chiamando preventivamente i numeri 0773/912306 - 347/2330723 o inviare una email all’indirizzo musarchpriverno@libero.it

L’area archeologica

Tra i luoghi archeologici più suggestivi della provincia pontina l’area di Privernum presenta al pubblico resti dell’antica città abitata dal II secolo a.C. al XII d.C., è sita tra la via Latina e la Via Appia. È stata un’elegante città romana di cui ancora oggi si possono ammirare ricche abitazioni di epoca repubblicana con pareti piene di affreschi che richiamano l’arte ellenistica tanto in voga in quegli anni, e grandi strutture pubbliche, piazze, edifici, i templi, le terme e il teatro di età imperiale fino ad arrivare alla sontuosa chiesa altomedievale, oggi Santuario della Madonna di Mezzagosto

Gallery