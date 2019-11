Vitruvio e Leonardo a Formia

Vitruvio, grande architetto e maggiore teorico dell’architettura di tutti i tempi, e Leonardo da Vinci, due geni vissuti in epoche diverse ma che molto hanno in comune.

La RTA Sinus Formiano, in collaborazione con l’associazione Lestrigonia e Formia Turismo, organizza Vitruvio e Leonardo due geni a confronto: un percorso diffuso tra i principali monumenti della città per scoprire la profonda conoscenza di Vitruvio dei segreti dell’acqua, quanto le macchine di Leonardo devono agli studi dell’architetto romano, le tracce di questi due geni nella storia di Formia.

Dal 23 novembre al 2 dicembre si potranno visitare la Torre di Mola per partecipare all’incontro “Leonardo, il Genio”, alla Torre di Castellone per “Vitruvio, Leonardo e l’arte della Guerra” e al Cisternone Romano per “Vitruvio e i Segreti dell’Acqua”.

Le varie attività per il pubblico e per le scuole saranno inaugurate con la conferenza Vitruvio e Leonardo: il Mito e le Identità che si terrà sabato 23 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale di Formia. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.14.14.07.

Il programma delle attività

Percorsi diffusi

23 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00

24 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

30 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

1 dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Percorsi per le scuole

Da 25 al 29 novembre e il 2 dicembre dalle 10.00 alle 13.00

Conferenze

23 novembre ore 18.00, Sala Ribaud, Comune di Formia

Conferenza di apertura della manifestazione

Vitruvio e Leonardo: il Mito e le Identità

Ingresso libero

29 novembre ore 18.00, Sala Ribaud, Comune di Formia

Vitruvio e Leonardo: tra Urbe e Città

In collaborazione con l’ordine degli architetti e degli ingegneri della Provincia di Latina

Ingresso libero

2 dicembre ore 18.00, Sala d’Archivio Comunale di Formia, Torre di Mola

Vitruvio e Leonardo: il Genio in cucina

Ingresso libero

