Vittorie Imperfette: a Sabaudia l’autore Federico Vergari

Racconti di vita, sport e difficoltà da superare con le proprie forze è il tema centrale di Vittorie Imperfette, il libro di Federico Vergari edito da LabDFG.

Venti brevi biografie di atleti che non si sono fermati davanti a ostacoli che per molti sarebbero stati insormontabili, ma che, perseverando, hanno raggiunto i loro obiettivi: da Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, passando per Novak Djokovic e Alex Zanardi. Vergari grazie alle esperienze di alcuni sportivi, tra i quali non mancano nemmeno i pontini Alessio Sartori e Luca Zavatti, propone esempi positivi di resilienza e forza d’animo.

L’autore sarà a Sabaudia presso la Corte Comunale sabato 11 luglio alle ore 19.00 proprio insieme all’oro olimpico Alessio Sartori e Luca Zavatti della nazionale di calcio amputati per parlare insieme del libro e di molto altro ancora.

All’incontro interverranno inoltre Gianluca Bonetti, presidente del consiglio comunale di Sabaudia e il direttore editoriale di labDFG Giovanni Di Giorgi. A moderare il dibattito Gabriele Brocani, giornalista RAI.

L’appuntamento

