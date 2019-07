Ad Itri arriva Voglia di Varietà l’esilarante spettacolo di Mario Bianchi

Da sempre applauditissimo e coinvolgente nelle sue performances, è grande attesa per il prossimo 26 Luglio 2019, quando alle ore 21 nell’Arena Don Morosini ad Itri andrà in scena lo Spettacolo dal titolo “Voglia di Varietà”.

Intrattenimento, musica,ironia, leggerezza, imitazioni, questi sono gli ingredienti che il comico e showman Mario Bianchi porterà in piazza.

E come afferma lui stesso: “la risata è la sintesi del vivere sereno, la sconfitta delle cose brutte!”



Artista poliedrico, già inizialmente acclamato, per tanti anni, negli spettacoli popolari che hanno accompagnato i programmi di attrazione estiva in paese, Bianchi è andato man mano affermandosi sullo scenario nazionale, finendo con l’essere richiesto dalle piazze e dai locali dove il gusto degli spettatori si fa competentemente esigente.

Il suo intento di mettere in luce i paradossi di una quotidianità spesso assurda e incoerente e creare con il pubblico un’interazione schietta, genuina; evitando schemi votati al formalismo scenico.



Insomma uno spettacolo pensato proprio per coinvolgere tutti dai bambini ai ragazzi, dai giovani ai meno giovani, dai fans di Fedez a quelli di Pippo Baudo.



L’evento è patrocinato dal Comune di Itri e prevede un contributo di ingresso di Euro 2 per persona.

I biglietti sono acquistabili direttamente nella piazza dell’evento, a partire da un’ora prima dello spettacolo e non sono prenotabili.