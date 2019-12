Il Voice Academy Gospel Choir al Teatro Fellini

Quale momento migliore per ascoltare un concerto gospel se non quello natalizio? Ebbene al Teatro Fellini di Pontinia domenica 22 dicembre di potranno ascoltare le splendide voci del Voice Academy Gospel Choir diretto dal maestro Giovanni Silvia.

Ben due le repliche alle 18.30 e alle 21.00, per permettere a tutti gli appassionati di gospel di partecipare.

Il Voice Academy Gospel Choir proporrà i brani più famosi della tradizione gospel da Kumbaya ad I wont be back, da Joy ad Amazin Grace, passando per Order my steps e Happy Day che ricreeranno un’atmosfera natalizia calda e accogliente.

Il Coro sarà accompagnato da Mauro Pacini al pianoforte, Piera Mussardo alla chitarra, Francesco Licciardi al basso, Mattia Sibilia alla batteria, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini voci soliste, tutti maestri della Voice Academy.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333 2854 651 - 0773 244817 o inviare una email all’indirizzo info@voiceacademylatina.com.

Gallery