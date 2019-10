Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un fine settimana dedicato alle bellezze locali: artistiche, architettoniche, storiche ed enogastronomiche. Visite guidate, incontri, mostre, sagre e degustazioni, come sempre il fine settimana nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Decennale dell’Adunata degli Alpini a Latina

– Sagra dell’uva fragola a Roccagorga

– Choco Market in Tour a Gaeta

– Aperture straordinarie del Giardino di Ninfa

– Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto a Sermoneta

– Sabaudia bella e fragile

–

Spettacolo e cultura

– Marc Luyckx e il ritorno del sacro femminile a Formia

– Visite Guidate al Tempio di Giove Anxur

– F@mu: Famiglie al museo a Sabaudia

– F@mu: Famiglie al museo a Priverno

– Giornate FAI d’autunno a Terracina



Mostre

– Insistenza dell’Immagine: Silvio D’Antonio allo Spazio COMEL

– Tito Rossini. Le forme del silenzio a Minturno

– A Bassiano Gate 11 presenta il Nido

–

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

Articolo in aggiornamento