Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un fine settimana caratterizzato dalla festa degli innamorati e dal Carnevale che offre momenti di divertimento, svago e relax per grandi e piccini. Sagre, spettacoli, musica, manifestazioni, come sempre ce n'è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Festa della polenta a Sermoneta Scalo

– Lasciatemi Cantare ad Aprilia

– Carnevale Pontino a San Felice

– Carnevale a Gaeta

San Valentino

– #LoStessoBacio a Latina e Aprilia

– Amaro come l’Amore al Sottoscala 9

– Trittico d’Autore a Latina

– Sul Lago Dorato ad Aprilia

– L’Architettrice a Formia



Spettacolo e cultura

– La Visione Olistica di Nikola Tesla a Formia

– Mia Indimenticabile consorte a Sermoneta

– Il Favoloso Circo degli Strumenti a Latina

– Sipario d’Autore a Itri

– Il Teatro è per tutti a Latina

Mostre

– Materia e Luce allo Spazio COMEL

– Fellini 100 al MUG

– Dinosauria a Sezze



Articolo in aggiornamento