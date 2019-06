Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend ricco di appuntamenti molti alla scoperta delle eccellenze gastronomiche e all’insegna del divertimento. Non mancheranno fiere, manifestazioni religiose, spettacoli, arte, manifestazioni, come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

– Festival dello Street Food a Gaeta

– Raduno 500 e plurimarche a Giulianello

– Festa dello Sport al Femminile ad Aprilia

– Festa di Sant’Antonio da Padova a Cori

– XBeach: eventi sportivi sul litorale pontino

– Notti Magiche a Pontinia

– Rocking Beer Fest a Latina

– Bianco rosso e Pontino in Azienda

Musica, spettacolo e cultura

– Viaggio nella terra Pontina al Circolo Cittadino

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

– Visite Guidate all’Antica Norba

– Confronti a Formia: ultimi appuntamenti



Mostre

– SonoContour: Sergey Filatov in mostra allo Spazio COMEL

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Nino de Luca alla Pinacoteca di Gaeta

– L’Abisso e la Luce in mostra a Valvisciolo

– Eventi 2019 a Sermoneta

– Elisa Saltarelli presenta la sua nuova collezione

Articolo in aggiornamento