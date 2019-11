Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Anche se il maltempo imperversa, perché annoiarsi e passare un fine settimana intero chiusi in casa? Tanti sono gli appuntamenti per grandi e piccini che si terranno nel weekend: spettacoli, manifestazioni, mostre e molto altro ancora. Come sempre il weekend nella provincia pontina è ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Castagne e Vino a Monte San Biagio

– Dimore storiche aperte

– Favole di Luce a Gaeta

– La Zampogna festival a Maranola

Spettacolo e cultura

– Confronti: Verso l’Omega a Formia

– Cenerentola in Bianco e Nero a Formia

– Sei Mai stato innamorata al Moderno

– Taxi a Due Piazze al teatro S. Francesco

– Radio Maigret in scena a Sezze



Mostre

– Il Porticato Gaetano

– Alla LM Gallery: A private Matter

– Messaggi Interiori nel Tempo a Valvisciolo

– Il Silenzio dell’inchiostro a Bassiano

Articolo in aggiornamento