Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un fine settimana dedicato allo spettacolo dal vivo con concerti, teatro e festival del circo, ma non solo anche escursioni, visite guidate e degustazioni: come sempre il fine settimana nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Best Wine a Bassiano

– Sabaudia bella e fragile

– Festival Internazionale del Circo

– Aperture straordinarie del Giardino di Ninfa

–



Musica

– Premio Massimiliano Antonelli per la musica da camera

– Rhomanife band in concerto a Roccagorga



Spettacolo e cultura

– Passione di Giovanna d’Arco risonorizzata a Cori

– Grisù, Giuseppe e Maria al Teatro Moderno

–

–

Mostre

– Insistenza dell’Immagine: Silvio D’Antonio allo Spazio COMEL

– Tito Rossini. Le forme del silenzio a Minturno

– Luoghi nascosti: mostra fotografica a Latina

–

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno



Articolo in aggiornamento