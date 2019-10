Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un fine settimana lungo che inizia con la festa di Halloween e prosegue con la Festa di Ognissanti: molti approfitteranno delle ultime belle giornate per fare un viaggetto, ma per chi rimane a casa non ci sarà da annoiarsi.

Come sempre il weekend nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Cena di beneficenza con le Lady Chef

– Villaggio Mostruoso al centro commerciale Itaca

– Parco Sospeso di Gianola diventa stregato

–



Musica

– Nessun Dorma a Fondi

–

–



Spettacolo e cultura

– Duecentoecibel a Sezze

–

–

Mostre

– Messaggi Interiori nel Tempo a Valvisciolo

– Il Silenzio dell’inchiostro a Bassiano

–

Articolo in aggiornamento