Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Un weekend ricco di appuntamenti: feste, concerti, spettacoli, mostre e degustazioni. A Latina e provincia come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– La Notte Bianca a Latina

– Notte Bianca Formiana

– Vespa Rock Festival a Norma

– New Look Fashion Style a Pontinia

– Carosello Storico dei Rioni di Cori

– Cisterna Film Festival

– Crick Crock Party a San Felice

– Sabaudia Wine&Food

– Al parco del Monturno si celebra Paolo Borsellino

Musica

– Achille Lauro in concerto a Latina

– I Duri di Chicago a Latina Lido

– Sunset Jazz Festival a Sabaudia

– Pontinia Rock&Blues Festival

– Festival Pontino di Musica

– I Salotti Musicali

– JazzFlirt Festival a Formia

– Roccalling a Roccagorga

– Alex Britti lunedì a Itri

Spettacolo e cultura

– Il Parco e la Commedia a Sabaudia

– Festival del Teatro Classico a Formia

– Visite guidate all’area archeologica di Privernum

– Radure: festival teatrale sui Monti Lepini

– Come il Vento nel Mare

– il Musical Hocus Pocus a Lenola

Mostre

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery



Rassegne Estive

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate lenolese

– Estate Fondana



Articolo in aggiornamento