Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Spettacoli, musica, feste e molto altro ancora, come sempre il fine settimana nella provincia pontina è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Manifestazioni

– Mangiare con Gusto a Terracina

– Festival dello Street Food ad Aprilia

– Cantine Aperte per la Vendemmia all’Azienda Ganci

Musica

– Premio Musica Nova a Latina

– Note di Fine Estate a Scauri Vecchia

Spettacolo e cultura

– Visioni Corte Film Festival a Gaeta

– Visite guidate all’area Archeologica di Priverno

– Visite guidate alla Grotta Guattari a San Felice

– TeatriAmo all’Arena Cambellotti

Mostre

– Mirrors of Emptiness allo Spazio COMEL

– Stanze d'Artista a Maranola

– Sabaudia con i miei occhi: mostra fotografica

– Rainy Day Canapè alla LM Gallery

– Lo Stracquo a Ponza

Rassegne Estive

– Latina E’State: un mare di eventi

– Sabaudia in Vetrina

– Estivare Priverno

– L’estate di Circe

– Estate a Campodimele

– Estate Fondana



Articolo in aggiornamento