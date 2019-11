Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Finalmente arriva il fine settimana e anche se il maltempo non ci da tregua non mancano proposte per rilassarsi e divertirsi in tutta la provincia pontina: degustazioni, spettacoli teatrali per grandi e piccini, musica, intrattenimento e appuntamenti culturali. Come sempre il weekend a Latina e dintorni è ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:



Manifestazioni

– Festa del Cioccolato a Latina

– Avicoli e Colombi ornamentali a Piana delle Orme

– Favole di Luce a Gaeta

– Magic Dinner Show a Minturno

– Vinicibando

–



Musica

– Phoenix Fest a Formia

– Il Belcanto Poplirico a Pontinia

– Festa di Santa Cecilia a Sermoneta

–



Spettacolo e cultura

– Parcheggio a Pagamento al Ponchielli

– Berretto a Sonagli al Moderno

– Istantanea On Bo We al Fellini

– Alma Tadema a Sezze

–

– La Gemella Sbagliata a La Feltrinelli

– Vitruvio e Leonardo a Formia



Mostre

– Aligi Sassu allo Spazio COMEL

– Un secolo d’Azzurro a Palazzo Caetani

– Il Porticato Gaetano

– Messaggi Interiori nel Tempo a Valvisciolo

–



Articolo in aggiornamento