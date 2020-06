Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Tornano a essere numerosi gli eventi per vivacizzare il fine settimana pontino tutti all’aperto o a ingresso limitato nel rispetto delle norme anti COVID-19 per garantire a tutti una fruizione rilassata e sicura.

Intrattenimento, cultura, visite guidate, escursioni e spettacoli per riprendere finalmente, anche se con cautela, la normalità.

Per tutti coloro che cercano qualcosa di interessante da fare nel weekend ecco qualche suggerimento:

Manifestazioni

– Giornate FAI all’Aperto a Norma e Gaeta

– Anteprima campionato fuochi d’artificio

– Tower Drive in a Pontinia

– Visita Guidata alla Grotta delle Capre

– Sermoneta si tinge di rosa

– Apertura straordinaria del Giardino di Ninfa



Spettacoli e cultura

– Libri nel Parco con Dacia Maraini

– Fuori dalle Righe Summer a Formia

– Cisterna Film Fstival: incontro con Guido Lombardi

– Spettacolo di Stuntman ad Aprilia



Mostre

– Pacifico Silano e Sarah Palmer in mostra alla galleria Monti

– I Love Sabaudia Razionalista

– Civica Raccolta del Libro d’Artista a Bassiano



Articolo in aggiornamento