Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Il Natale è appena passato, ma le feste proseguono con musica, spettacoli, presepi viventi e molto altro ancora. In questa atmosfera è ancora più bello uscire e immergersi in mercatini, osservare le luminarie, assistere a spettacoli o semplicemente ammirare gli addobbi natalizi. Come sempre il weekend a Latina e provincia è ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento:

Spettacolo e cultura

– Il Pifferaio SchiacciaVoci a Latina

– Presentazione di Soffi Vitali a Sperlonga

– Natale al Museo Emilio Greco

– Favole di Esopo al Tempio di Giove

– Vicoli di Natale a Prossedi





Mostre

– Natalis al MUG

– Littoria in Rilievo a Latina

– Il Porticato Gaetano

– A Private Matter alla LM Gallery

– Gioielli d’Artista a Priverno

– Incontro alla Casa del Combattente

– Dinosauria a Sezze



Rassegne natalizie

– Natale a Latina

– Favole di Luce a Gaeta

– Il Magico Bosco di Natale a Pontinia

– Presepi a Maenza

– Presepi e Musica a Sermoneta

– Natale apriliano

– La Magia del Natale a Sabaudia

– Natale a Formia

– Natale a Rocca Massima

– Natale a Terracina

– Natale a Minturno

– Natale a Maenza

– Natale a Priverno

– Natale a Prossedi

– Natale a Cori

– Natale intorno al Ceppo del Trivio

– Presepe nelle Grotte a Cisterna



Articolo in aggiornamento